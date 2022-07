Wie der Supreme Court die USA politisch nach rechts verschiebt

Plus Einst galt der Supreme Court als ausgleichende Instanz in den USA. Damit ist es seit Donald Trump vorbei. Die rechten Richter demontieren mit ihrer Mehrheit im Gremium Zug um Zug Grundwerte der liberalen Gesellschaft.

Auf diesen Moment hat das liberale Amerika mehr als 200 Jahre gewartet. Doch als am Donnerstag die erste schwarze Frau als Richterin am höchsten Gericht der USA vereidigt wurde, war niemand zum Feiern zumute. Keine zwei Stunden vor der historischen Zeremonie hatte die rechte Mehrheit der Verfassungsrichter faktisch die Klimapolitik von Joe Biden beerdigt. „Eine Katastrophe“, kommentierte die linke Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez.