Hundewelpe in Kofferraum geschmuggelt

Zöllner haben in Stühlingen (Kreis Waldshut) einen geschmuggelten Hundewelpen aus Moldau im Kofferraum eines Autofahrers entdeckt. Der 22-Jährige habe das Tier nach eigener Aussage einer Bekannten in Rastatt bringen wollen, wie es in einer Mitteilung des Zolls heißt. Erforderliche Papiere konnte er für das Tier nicht vorweisen. Der Welpe der sogenannten Hunderasse Cavalier King Charles Spaniel habe verängstigt und unterversorgt gewirkt. In der Transportbox lag er zwischen seinen eigenen Exkrementen. Der Welpe wurde sichergestellt, mit Futter und Wasser versorgt und in die Obhut des Veterinäramts übergeben.

