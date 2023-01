EU exportiert immer mehr Müll in arme Länder – nun soll es strenge Regeln geben

Europa hat im Jahr 2020 rund 33 Millionen Tonnen Abfall exportiert. Etwa die Hälfte des Mülls landete in armen Ländern mit geringen Umweltauflagen. Damit soll nun Schluss sein.

Die stinkenden, hässlichen Müllhalden durchziehen manchmal ganze Landstriche, ob in Pakistan, Malaysia oder Indonesien. Sie verschandeln die Natur, belasten die Umwelt und schaden der Gesundheit der Bevölkerung, die oft nicht einmal für den Abfall verantwortlich ist. Vielmehr landen hier häufig Überreste der westlichen Konsumgesellschaften wie Verpackungen aus deutschen oder dänischen, polnischen oder portugiesischen Supermärkten. So hat die EU im Jahr 2020 beinahe 33 Millionen Tonnen Abfall exportiert, was etwa 16 Prozent des weltweiten Handels mit Müll entspricht. Fast die Hälfte davon landete in Ländern, wo er oft verbrannt oder auf nicht umweltfreundliche Weise behandelt wird. Das will die Staatengemeinschaft ändern.

EU-Parlament will mehr Kontrolle über Müll-Exporte

Am Dienstag stimmte das Parlament über seine Position in den Verhandlungen mit den EU-Regierungen zur Überarbeitung der entsprechenden Verordnung ab. Dem Vorschlag des Parlaments zufolge soll Müll künftig nur noch in Länder außerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) exportiert werden, die beweisen können, dass der Abfall umweltfreundlich verarbeitet wird.

Für Müll, der in der EU bleiben muss, sowie für gefährliche Abfälle soll es ein explizites Export-Verbot für bestimmte Regionen geben. Mittelfristig will man erreichen, dass die Abfälle in Europa bleiben und besser genutzt werden, um unter anderem das Ziel einer schadstofffreien Wirtschaft zu erreichen. "Wir müssen im Binnenmarkt Abfälle in Ressourcen umwandeln und uns so besser um unsere Umwelt und Wettbewerbsfähigkeit kümmern", sagte die dänische EU-Abgeordnete Pernille Weiss, die das Thema federführend betreut. "Die möglichst vollständige Nutzung von Abfall als Ressource ist ein wesentliches Element hin zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft", begrüßte auch der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament, Daniel Caspary, das Ergebnis.

Die EU will den Müllberg schrumpfen – und mehr Recycling

Die EU will mit verschiedenen Strategien die Kreislaufwirtschaft fördern und es einfacher machen, viele der in Europa bereits verwendeten Materialien zu erneuern. Die Maßnahmen sollen dabei helfen, die Union bis 2050 zur ersten klimaneutralen Region der Welt zu machen.

Dazu gehört das Ziel der Gemeinschaft, den Müllberg in Europa bis zum Jahr 2040 pro Staat und Kopf um 15 Prozent schrumpfen zu lassen im Vergleich zu 2018. "Aus den Augen aus dem Sinn – so gehen wir derzeit in der EU mit unseren Bergen an Müll um", beklagte die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt die Strategie der Europäer. Man exportiere nicht nur "unser Problem, sondern überlassen auch die Aufgabe einer gerechten Entsorgung Ländern außerhalb der EU". Die Folge: "Oftmals illegale Mülldeponien, deren Preis Umwelt und Menschen vor Ort zahlen."

Die Zahlen sind alarmierend. So ist seit 2004 die Menge an Abfällen, die die Gemeinschaft exportiert, um 75 Prozent gestiegen. Besonders problematisch sei die Flut an Kunststoff, sagte CDU-Politiker Caspary, beispielsweise in den globalen Meeren. "Umso wichtiger ist es, dass die Ausfuhr in Nicht-OECD-Länder verboten wird."

Der Export von Plastikmüll in OECD-Länder soll auf Wunsch des Parlaments innerhalb von vier Jahren auslaufen. Bei 2,4 Millionen Tonnen der Gesamtausfuhren handelte es sich 2020 um Plastikmüll. Und Deutschland, das sich gerne als Recyclingweltmeister lobt, steht an der Spitze der Exporteure im Kreis der 27 Partner.

Die EU-Kommission hatte im vergangenen November die Initiative vorgestellt. Dazu gehörte, dass innerhalb der EU der Mülltransport vereinfacht und digitalisiert werden soll. Ziel sei es, "dass die EU eine größere Verantwortung für die von ihr produzierten Abfälle übernimmt", meinte damals der Umweltkommissar der Brüsseler Behörde, Virginijus Sinkevicius.

Die Gemeinschaft plant zudem, härter gegen illegale Mülllieferungen vorzugehen, zum Beispiel durch eine eigens eingerichtete Überwachungseinheit und strengere Strafen. Im nächsten Schritt müssen sich das Parlament und der Rat, also die 27 Mitgliedstaaten, auf einen Kompromiss einigen.