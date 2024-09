Festnahme nach Tötungsdelikt im Kreis Offenbach

In Mühlheim am Main ist eine Frau getötet worden. Der mutmaßliche Täter ließ sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Südosthessen vor Ort widerstandslos festnehmen.

Es seien noch viele Fragen offen, sagte ein Sprecher, etwa wie die Frau starb oder in welchem Verhältnis die beiden zueinander standen. Die Polizei sei um 3.50 Uhr verständigt worden. Der Einsatz dauerte am Morgen noch an. Die Kripo sei vor Ort, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.