Endgültige Entscheidung: EU beschließt weitgehendes Verbrenner-Aus

In der EU wurde das letzte Wort zu Autos mit Verbrennungsmotor gesprochen: Ab 2035 dürfen keine Neuwagen mehr verkauft werden, die mit Benzin oder Diesel fahren.

Nun ist die Entscheidung endgültig gefallen: In der Europäischen Union dürfen ab 2035 keine Neuwagen mehr verkauft werden, die mit Diesel oder Benzin fahren. Die EU-Staaten haben am Dienstag ein weitgehendes Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor beschlossen. Eine Entscheidung war in den letzten Wochen von Deutschland blockiert worden. Die Bundesregierung rang der EU nun eine Einschränkung des Verbots ab: Autos, die mit klimafreundlichen synthetischen Kraftstoffen betankt werden, dürfen auch über das Jahr 2035 hinweg verkauft werden.

EU beschließt Verbrenner-Aus ab 2035: Diskussion um E-Fuels verzögerte Entscheidung

Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten hatten sich bereits im Oktober letzten Jahres über das Vorhaben geeinigt. Die Bundesregierung hatte allerdings Nachforderungen gestellt und die Bestätigung des Verhandlungsergebnisses mehrere Wochen verzögert. Vor allem die FDP hatte sich für E-Fuels ausgesprochen.

"Es ist damit der Weg frei, zu 100 Prozent emissionsfreier Mobilität", sagte Österreichs Energieministerin Leonore Gewessler am Dienstag nach der Entscheidung. Sie zeigte sich darüber erfreut, dass die Blockade gelöst wurde. Von dem Kompromiss, welcher der deutschen Bundesregierung zuliebe gemacht wurde, hält sie allerdings wenig: "Dass es jetzt ein Schlupfloch gebraucht hat, um noch Zauderer mit auf den Weg zu nehmen, das finde ich schade."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Nach Entscheidung der EU zum Verbrenner-Aus: Wie wird die Ausnahme der E-Fuels geregelt?

Es gibt bei der EU wohl noch Zweifel, ob die Ausnahme der E-Fuels wie geplant umgesetzt werden kann. Sie soll über einen delegierten Rechtsakt geregelt werden. Ein solcher kann von der EU-Kommission erlassen werden. Die EU-Staaten und das EU-Parlament können zwei Monate lang Einwände erheben.

Unterdessen ist unklar, ob die E-Fuels so attraktiv für Autofahrerinnen und Autofahrer sind, dass nach dem Jahr 2035 eine relevante Zahl zugelassen wird. Hohe Kosten, eine schlechte Energiebilanz und ein hoher Stromverbrauch bei der Herstellung sprechen gegen E-Fuels. Einige Fachleute machten zuletzt außerdem darauf aufmerksam, dass E-Fuels bei der Luftfahrt und Schifffahrt dringender gebraucht werden könnten.

Lesen Sie dazu auch