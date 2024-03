Wie lange kann ich noch einen Verbrenner kaufen?

Die deutschen Autobauer stellen immer neue E-Autos vor. Inzwischen treten sie bei dem Wandel zur Elektromobilität aber dezent auf die Bremse. Bleiben Diesel und Benziner länger als geplant?

Es schien bereits, als wäre das Ende des Verbrenners ausgemacht. Audi hatte zum Beispiel erklärt, ab 2026 keine neuen Verbrenner-Modelle mehr vorzustellen. Und da eine Modellreihe nur einige Jahre produziert wird, käme irgendwann der Zeitpunkt, an dem der letzte Diesel oder Benziner vom Band rollt: Opel hat das Ziel ausgegeben, ab 2028 nur noch elektrische Fahrzeuge herzustellen, Fiat will ab 2030 ein reiner E-Auto-Konzern sein, Volkswagen und Audi hatten den finalen Abschied vom Verbrenner auf das Jahr 2033 datiert. Doch mittlerweile deutet sich an, dass die Verbrenner-Ära länger dauern könnte.

Die Bilanzpressekonferenzen großer Autobauer in den vergangenen Tagen haben gezeigt, dass sich die Unternehmen bei der E-Mobilität mehr Zeit lassen könnten. Bei Audi hielt Vorstandschef Gernot Döllner grundsätzlich an den Zieldaten für den Verbrennerausstieg fest, fügte aber an: "Wir können auf unterschiedliche Kundenanforderungen reagieren, wir sind gut und flexibel aufgestellt." BMW fährt seit Langem zweigleisig.

EU hatte den Verbrennerausstieg auf 2035 festgesetzt

Die EU hat zwar beschlossen, dass ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr auf den Markt kommen dürfen. Auf Druck unter anderem der FDP hat man allerdings eine Hintertür offengelassen. Wenn die Fahrzeuge mit CO₂-neutralem synthetischem Kraftstoff betankt werden, können auch Verbrenner über 2035 hinaus verkauft werden. "Damit kann man in Europa unendlich lange Autos mit Verbrennungsmotor kaufen", sagt Autofachmann Professor Ferdinand Dudenhöffer. In der Politik kommt von konservativer Seite Druck. In ihrem Programm für die Europawahl plädieren CDU und CSU dafür, an der Technik festzuhalten: "Wir wollen das Verbrennerverbot wieder abschaffen", heißt es dort.

Hersteller schwenken um: "Electric only" ist nicht mehr die Strategie

Für die Hersteller ist das ein Signal, an der Technologie länger festzuhalten. "Die Hersteller schwenken derzeit alle um. Nur noch elektrische Fahrzeuge zu bauen ist nicht mehr die Strategie", sagt Dudenhöffer. Die Frage sei, welche Art von Verbrennern bleiben werden. "Die Abgasreinigung bei Diesel-Autos ist sehr teuer. Es kann sein, dass sich Diesel bald wirtschaftlich nicht mehr rechnen", sagt er. Benzin-Hybridautos seien inzwischen ähnlich effizient.

Gebrauchtwagen: Bestandsschutz für Fahrzeuge, die vor 2035 gekauft wurden

Für Fahrzeuge, die vor 2035 gekauft wurden, wird zudem Bestandsschutz gelten. Einen gebrauchten Diesel wird man damit auch nach 2035 noch kaufen können. Es könne nur sein, dass man damit die Umweltzonen mancher Städte nicht befahren könne, gibt Dudenhöffer zu bedenken. In München ist dies beispielsweise teils für ältere Diesel der Fall.

