Festnahme nach Brand in Unterkunft für Obdachlose

Nach einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist ein Mensch festgenommen worden. Es bestehe Verdacht auf Brandstiftung, teilte die Polizei mit. Demnach war die Person in der städtischen Notunterkunft für Obdachlose untergebracht. Angaben zu Geschlecht und Alter machten die Beamten vorerst nicht.

Das Feuer brach den Angaben zufolge am Sonntagabend aus. Die Feuerwehr räumte das Gebäude und löschte den Brand. Verletzte habe es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. Ein Teil des betroffenen Hauses sei nicht mehr bewohnbar, der Schaden werde auf etwa 200.000 Euro geschätzt.