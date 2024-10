Deutsche in Österreich tot gefunden

Eine 67-jährige Deutsche ist in einem Wohnhaus in Österreich tot gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt unter Verwendung eines Messers aus. Das Ergebnis der Obduktion liege aber noch nicht vor, sagte eine Polizeisprecherin.

Die Leiche der Frau war in einem Haus in Adnet im Salzburger Tennengau entdeckt worden. Der Tathergang und die Hintergründe des Geschehens seien noch unklar. Der Leichenfund in dem Mehrparteienhaus löste nach Medienberichten einen Großeinsatz der Polizei aus. Hubschrauber, mehrere Streifen sowie Beamte der Spurensicherung und das Rote Kreuz waren im Einsatz. Es laufe eine Fahndung nach einer Person, die mit der 67-Jährigen in Verbindung gestanden haben soll.