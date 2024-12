Krankenhaus-Mitarbeiterin wohl mit Armbrust erschossen

Mit einer Armbrust soll ein Mann in einem Krankenhaus im hessischen Schwalm-Eder-Kreis eine Mitarbeiterin tödlich verletzt haben. Die 50-Jährige starb am Mittwochnachmittag «trotz sofortiger medizinischer Versorgung» noch vor Ort, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Den Angaben nach floh der Täter aus dem Krankenhaus in Bad Zwesten. Polizisten nahmen in der Nacht einen Verdächtigen an einer Autobahnraststätte an der A3 in Unterfranken (Bayern) fest.

Bei der Festnahme des 58-Jährigen stellten die Beamten laut Mitteilung Beweismaterial sicher. Der Mann komme aus dem Landkreis Passau. Noch am Donnerstag wollte die Staatsanwaltschaft Kassel beim zuständigen Amtsgericht Untersuchungshaft beantragen.

Der mutmaßliche Täter soll das Krankenhaus nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 15 Uhr betreten haben. Die Armbrust trug er demnach bei sich. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Tat und zu ihren Hintergründen dauern noch an, so Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen.