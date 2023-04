Verdienstorden in Deutschland: Welche Stufen gibt es?

Angela Merkel bekommt am Montagabend die höchstmögliche Auszeichnung Deutschlands verliehen – das Großkreuz des Verdienstordens. Damit ist sie erst die dritte Person, die diesen Orden erhält.

Es ist die höchstmögliche Auszeichnung Deutschlands – das Großkreuz des Verdienstordens. Nur zwei frühere Kanzler haben diese Auszeichnung bislang erhalten. Am Montagabend kommt eine weitere Kanzlerin dazu: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet Angela Merkel (CDU) mit dem Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik in besonderer Ausführung aus.

Was ist der Verdienstorden?

Der Verdienstorden wird an in- und ausländische Bürgerinnen und Bürger für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen sowie für besondere Verdienste rund um die Bundesrepublik verliehen. Er ist die einzige allgemeine Verdienstauszeichnung in Deutschland und damit die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht.

Der Bundespräsident möchte mit der Verleihung des Ordens die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Leistungen der Träger lenken. Künftig sollen noch häufiger Frauen ausgezeichnet und auch junge Menschen verstärkt berücksichtigt werden. Seit der Stiftung durch Bundespräsident Theodor Heuss 1951 wurde der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 262.532 Mal verliehen (Stand: 31. Dezember 2022).

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Welche Verdienstorden gibt es in Deutschland?

Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland wird in verschiedenen Stufen verliehen:

Verdienstmedaille

Verdienstkreuz am Bande

Verdienstkreuz 1. Klasse

Großes Verdienstkreuz

Großes Verdienstkreuz mit Stern

Großes Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband

Großkreuz

Sonderstufe des Großkreuzes

Die Aushändigung der vom Bundespräsidenten verliehenen Verdienstorden übernehmen in den meisten Fällen die Ministerpräsidenten der Länder, Landes- oder Bundesminister, Regierungspräsidenten oder Bürgermeister. Nur in wenigen Fällen überreicht der Bundespräsident den Verdienstorden persönlich.

Was ist der höchste deutsche Orden?

Der höchste deutsche Orden ist das Großkreuz des Verdienstordens. Die Sonderstufe erhält der Bundespräsident bei der Annahme seines Amtes. Nach der Stiftung des Ordens durch Bundespräsident Theodor Heuss 1951 bat ihn die Bundesregierung, den Orden auch selbst zu tragen. Seitdem gehört es zur Staatspraxis, dass das Staatsoberhaupt mit Amtsantritt Träger der Sonderstufe des Großkreuzes ist.

Wer hat Großkreuz des Verdienstordens bekommen?

Vor Merkel haben nur zwei ehemalige Bundeskanzler das Großkreuz des Verdienstordens erhalten: Konrad Adenauer und Helmut Kohl (beide CDU). Die beiden und Merkel sind die drei am längsten amtierenden Kanzler.

Wann bekommt man Verdienstorden?

Beim Ordensverfahren wird zwischen Anregungen und Vorschlägen für die Verleihung entschieden. Eine Anregung kann jeder für jeden aussprechen. So wird der Bundespräsident auf herausragende Leistungen aufmerksam gemacht. Die Anregungen können formlos an die Vorschlagsberechtigten gesandt werden. In der Regel sind das die Ministerpräsidenten der Länder. Für ausländische Staatsbürger oder im Ausland lebende Deutsche ist der Außenminister zuständig.

Die Vorschlagsberechtigten unterbreiten dem Bundespräsidenten nach der Prüfung der Anregungen formell den Vorschlag zur Verleihung des Verdienstordens. Wer seine eigene Auszeichnung anregt, kann nach dem Ordensrecht nicht mit einer Verleihung des Verdienstordens rechnen. Auch posthum kann der Orden in der Regel nicht verliehen werden.

Wie viel Geld gibt es für das Bundesverdienstkreuz?

Mit der Verleihung des Verdienstordens ist keine finanzielle Zuwendung verbunden. Demnach bekommen Träger des Ordens kein Geld dafür.