Ein Hut und Tech-Bosse: Trumps Amtseinführung in Bildern

Ein Luftkuss, eine ganze Versammlung von Tech-Bossen und ein Ex-Präsident, der alleine kam: Die Vereidigung von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten hatte neben viel ernster Politik auch einige bunte, emotionale oder skurrile Momente zu bieten. Ein Überblick.

Mit Selfie - Joe Biden und seine Frau verabschieden sich

Kurz bevor die Bidens das Weiße Haus verließen, schossen sie ein Selfie und posteten es auf X. Der nun ehemalige US-Präsident Joe Biden schrieb dazu: «Ein weiteres Selfie für unterwegs. Wir lieben dich, Amerika.»

Vor der Vereidigung hatte der ehemalige US-Präsident Joe Biden seinen Nachfolger Donald Trump zum Tee im Weißen Haus empfangen.

Begleitet wurden die beiden Politiker von ihren Ehefrauen, Jill Biden und Melania Trump. Der Demokrat begrüßte den Republikaner mit den Worten: «Willkommen zu Hause».

Melanias Hut und ein Luftkuss

Melania Trump trug einen sehr speziellen Hut, dessen Krempe so breit war, dass auch ihre Augen kaum zu sehen waren. Der Hut könnte auch das Problem gewesen sein, als Trump seine Frau begrüßen wollte. Beide spitzten die Lippen zum Küsschen auf die Wangen - doch sie trafen sich nicht. Es blieb beim Zentimeter entfernten Luftkuss.

Tech-Bosse neben Trump-Familie

Unter den Gästen bei der Amtseinführung waren unter anderem Facebook-Chef Mark Zuckerberg, der CEO von Google, Sundar Pichai, Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seiner Partnerin Lauren Sanchez und Tech-Milliardär Elon Musk. Sie alle wurden neben den Regierungskandidaten platziert.

Barack Obama ohne seine Michelle

Michelle Obama nahm nicht an der Amtseinführungszeremonie von US-Präsidenten Donald Trump teil. Barack Obama kam allein ins Kapitol und stand dann neben Laura Bush, der Frau des ehemaligen Präsidenten George W. Bush. Gründe für Michelle Obamas Fernbleiben von Trumps Amtseinführung wurden bisher nicht genannt. Ihre Entscheidung bricht mit der Tradition, dass frühere Präsidenten und ihre Ehepartner üblicherweise – unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit – bei der Zeremonie anwesend sind.

J.D. Vance beim Amtseid mit niedlicher Unterstützung

Als J.D. Vance seinen Amtseid in der Rotunde des US-Kapitols niederlegte, hielt seine Frau Usha Vance die Bibel. Auch mit dabei: eines der drei Kinder der Vance-Familie, Tochter Mirabel Rose Vance.

Gast in Shorts und Hoodie

Der demokratische Senator John Fetterman fällt eigentlich immer mit seinen sehr legeren Outfits, die nicht gerade dem Dresscode entsprechen, auf. So war es natürlich auch bei der Vereidigung - in der ersten Reihe saß Fetterman in Shorts und Kapuzenpulli. Eisige Minusgrade und der feierliche Anlass konnten ihn offensichtlich nicht von nackten Beinen abhalten.

Noch ein zweites Outfit war Gesprächsthema: Unter dem Blazer von Lauren Sanchez, Partnerin von Jeff Bezos, blitzte weiße Spitze hervor. Schön oder unpassend - darüber wurde im Netz heftig diskutiert. Sanchez plauderte derweil mit Mark Zuckerberg, der während der Feierlichkeiten neben ihr stand.

Icon Vergrößern Joe Biden begrüßte Donald Trump mit den Worten: «Willkommen zu Hause». Foto: Alex Brandon/AP/dpa Icon Schließen Schließen Joe Biden begrüßte Donald Trump mit den Worten: «Willkommen zu Hause». Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Icon Vergrößern Bei der Vereidigung von JD Vance auch dabei: Eines der drei Kinder von JD und seiner Frau Usha Vance. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP Pool/dpa Icon Schließen Schließen Bei der Vereidigung von JD Vance auch dabei: Eines der drei Kinder von JD und seiner Frau Usha Vance. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP Pool/dpa

Icon Vergrößern Unter den Gästen bei Trumps Amtseinführung: Mark Zuckerberg (l-r), Lauren Sanchez und ihr Partner Jeff Bezos, Sundar Pichai und Elon Musk. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP Pool/AP/dpa Icon Schließen Schließen Unter den Gästen bei Trumps Amtseinführung: Mark Zuckerberg (l-r), Lauren Sanchez und ihr Partner Jeff Bezos, Sundar Pichai und Elon Musk. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP Pool/AP/dpa

Icon Vergrößern Kurz bevor sie das Weiße Haus in Washington verließen: Joe und Jill Biden machen ein Selfie. Foto: Joe Biden/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa Icon Schließen Schließen Kurz bevor sie das Weiße Haus in Washington verließen: Joe und Jill Biden machen ein Selfie. Foto: Joe Biden/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Icon Vergrößern Barack Obama nimmt an der Vereidigung Trumps ohne seine Frau Michelle Obama teil. Foto: Kenny Holston/Pool The New York Times/AP/dpa Icon Schließen Schließen Barack Obama nimmt an der Vereidigung Trumps ohne seine Frau Michelle Obama teil. Foto: Kenny Holston/Pool The New York Times/AP/dpa

Icon Vergrößern John Fetterman ist bekannt für legere Outfits - und erschien trotz Feierlichkeiten und Minusgraden in Shorts. Foto: Kevin Lamarque/Pool Reuters/AP/dpa Icon Schließen Schließen John Fetterman ist bekannt für legere Outfits - und erschien trotz Feierlichkeiten und Minusgraden in Shorts. Foto: Kevin Lamarque/Pool Reuters/AP/dpa

Icon Vergrößern Mark Zuckerberg und Lauren Sanchez plauderten im Publikum. Foto: Kenny Holston/Pool The New York Times/dpa Icon Schließen Schließen Mark Zuckerberg und Lauren Sanchez plauderten im Publikum. Foto: Kenny Holston/Pool The New York Times/dpa