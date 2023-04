Wie die Krisen den Staat in Bedrängnis bringen

Viele Flüchtlinge, Ukraine-Krieg, gesellschaftliche Verwerfungen – die Demokratie steht unter Druck. Der Verfassungsschutzbericht zeigt, wo die Gefahren liegen.

Die Corona-Krise ist noch nicht ganz vergessen, der Krieg in der Ukraine zieht sich in die Länge, die Zahl der Flüchtlinge steigt und die Lebenshaltungskosten sind hoch: Die Verkettung von Krisen und die gesellschaftlichen Folgen lassen sich inzwischen auch im Bericht des bayerischen Verfassungsschutzes ablesen. "Extremisten jeder Art und ausländische Akteure versuchen aktuelle Krisensituationen zu nutzen, um Misstrauen gegen den Staat, seine Institutionen und Entscheidungsträger zu säen", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ( CSU). "Die andauernde Krisenlage stellt unsere Demokratie hier auf eine Belastungsprobe."

Die verschiedenen Probleme würden als Beweis angeführt, dass die Demokratie nicht oder nicht mehr funktionsfähig sei. Ziel sei es, das System zu stürzen. Das hat zwar bislang keinen Erfolg. "Dennoch kann das Dauerfeuer aus Fake News, Hetze, abstrusen Verschwörungstheorien und verzerrten Fakten mittelfristig die Widerstandskraft der Gesellschaft gegen derartige Einflüsterungen unterminieren", warnte der Innenminister.

Zahl der Reichsbürger steigt in Bayern auf Rekordniveau

Das personelle Potenzial dazu ist da: In Bayern bleibt sowohl die Zahl der Rechtsextremisten (2590 erfasste Szeneangehörige) als auch die Zahl der Islamisten (4200) auf hohem Niveau. Rund 800 gewaltorientierte Personen werden in der linksextremistischen Szene verortet. In den vergangenen beiden Jahren ist aber gleichzeitig die Zahl der Anhänger der sogenannten Reichsbürger und Selbstverwalterszene in Bayern auf einen neuen Höchstwert (5360 Personen) angestiegen – genauso wie die Zahl der Straftaten, die von dieser Szene ausgehen.

Verbreitet wird deren Hetze nicht nur bei Zusammenkünften, sondern vor allem im virtuellen Raum. Dort gelänge es den Akteuren, ihre antidemokratischen Vorstellungen weit über die eigene Community hinaus bis in die Mitte der Gesellschaft zu verbreiten. Den Verfassungsschutz stelle das vor große Herausforderungen. Denn klar umrissene Strukturen wie etwa Parteien lassen sich einfacher eingrenzen als eine Szene, die keine wirklichen Grenzen mehr hat. Rechtsextreme verbinden sich mit Reichsbürgern, Verschwörungstheoretikern und solchen Personen, die die Legitimität des Staates anzweifeln.

Proteste gegen Flüchtlinge sollen befeuert werden

So werden aktuelle Themen genutzt, um Misstrauen zu säen. Ein Beispiel: Die Mehrheit der Bevölkerung zeige sich solidarisch mit der Ukraine und auch mit den Flüchtlingen. "Es ist aber nicht zu übersehen, dass die Versuche von Extremisten zunehmen, das Vertrauen in unsere Demokratie und ihre Institutionen zu untergraben", sagte Herrmann. Weiterhin stellten die Verfassungsschützer fest, dass die Szene aktuell ihre Hetze gegen Migranten verstärke. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es mittelfristig zu einem erneuten Anstieg von Straftaten gegen Migranten komme.

Dass Krisenzeiten solche Entwicklungen begünstigen, bestätigt Andreas Zick, Konfliktforscher an der Universität Bielefeld. "Es ist eine Zeit, in der Gruppen mit scheinbar schnellen und einfachen Lösung, vor allen Dingen Lösungen, die auf Kosten anderer gehen, mehr Gehör finden", sagt Zick. Schon in den Corona-Jahren sei die Hass-Kriminalität merklich angestiegen. Es hätten sich neue radikale und rechtsextreme Milieus gebildet. "Der Rechtsextremismus hat den Schulterschluss mit dem Rechtspopulismus und mit den sogenannten 'besorgten Bürgern' in Teilen geschlossen", sagt der Wissenschaftler. "Krisen erzeugen Unruhe, bei einigen eine Ohnmacht, die mit einem Gefühl der Kontrolllosigkeit einhergeht und das öffnet die Mitte für extremistische Angebote." Zugleich seien es die Agitatoren und Verschwörungstheoretiker, die Kontrolle suggerieren und Politikerinnen und Politiker als Sündenböcke liefern.