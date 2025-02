Linken-Bundestagskandidat: Job verloren wegen Parteiarbeit

Der Linken-Bundestagskandidat Gabriel Bruckdorfer hat nach eigenen Angaben aufgrund seines politischen Engagements in der Partei seinen Nebenjob an der Augsburger Universität verloren. Grund dafür sei, dass man als Mitglied der Linken unter 35 Jahren automatisch auch Mitglied in der Linksjugend sei, sagte er.

Die Linksjugend steht in Bayern auf der Liste «extremistischer oder extremistisch beeinflusster Organisationen», denen man als Beschäftigter im öffentlichen Dienst im Regelfall nicht angehören darf. Dutzende Organisationen sind auf dieser Liste verzeichnet. Zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses muss man entsprechende Angaben zur Mitgliedschaft und zur Verfassungstreue machen.

Zunächst hatte die «Süddeutsche Zeitung» über den Fall berichtet. Die Augsburger Uni wollte sich zu Bruckdorfers Arbeitsvertrag nicht äußern. Eine Pressesprecherin sagte, dass Auskünfte aufgrund des Datenschutzes und des Arbeitsrechts nicht möglich seien.

Betroffener wehrt sich gegen Vorwurf der Verfassungsfeindlichkeit

Der 25-Jährige studiert Erziehungswissenschaften und hatte nach seinen Angaben bis Dezember einen Nebenjob an der Uni, der «aufgrund meiner Kontakte zur Linksjugend nicht verlängert» worden sei. Er betonte, dass er nur passiv aufgrund seines Alters in der Linksjugend sei und nie aktiv dort eingetreten sei. «Ich hatte und habe nicht vor, gegen unsere Demokratie und unsere Verfassung vorzugehen oder sie zu stürzen», sagte Bruckdorfer.

Er könne verstehen, dass die Universität Vorgaben habe, an die sie sich halten müsse. «Jedoch habe ich den Eindruck, das hier vorschnell gehandelt wurde», meinte er. Bruckdorfer ist einer von drei Direktkandidaten der Linken im Allgäu, er wurde im Wahlkreis Oberallgäu aufgestellt.

Klimaaktivistin muss um Referendariat bangen

Zuletzt war auch der Fall der Klimaaktivistin Lisa Poettinger durch die Medien gegangen, der als angehenden Lehrerin ein vermeintliches Berufsverbot in Bayern drohe. Hintergrund ist, dass auch in ihrem Fall wegen der Verfassungstreue-Prüfung unklar ist, ob Poettinger vom Freistaat als Referendarin eingestellt wird. In dem Fall geht es ebenfalls um eine Organisation, die auf der staatlichen Liste als linksextremistisch geführt wird.