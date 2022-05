Führt das Neun-Euro-Ticket zu vollen Zügen und Fahrgast-Frust?

Plus Der Ansturm auf Neun-Euro-Tickets ist groß. Fahrgastverband und Gewerkschaft warnen nun vor unschönen Nebenwirkungen.

Die Nachfrage nach dem Neun-Euro-Ticket ist gewaltig: Allein über ihre digitalen Kanäle hat die Bahn bereits eine Million Tickets verkauft, zwischenzeitlich brachen gar die Server zusammen. Doch während Verbraucherinnen und Verbraucher sich auf günstige Zugfahrten freuen, warnen der Fahrgastverband Pro Bahn und die Eisenbahnergewerkschaft vor möglichen Problemen.