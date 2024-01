Schwierige Straßenverhältnisse: Großbritannien leidet unter einer Schlagloch-Plage

Seit Jahren droht Großbritannien zu einem einzigen großen Schlagloch zu werden.

Da mag man über die maroden Brücken in Deutschland lästern, darüber spotten, warum vermeintlich neue Autobahnen wenige Jahre später wieder saniert werden müssen – und merkt: So schlecht ist es um die deutschen Straßen ja gar nicht bestellt. Glauben Sie nicht? Dann fragen Sie mal die Briten, die jedes Jahr am 15. Januar den National Pothole Day begehen. Einen Tag, extra für all die Schlaglöcher auf der Insel. Kritiker spotten, dass manche Straßen dort so löchrig seien wie Schweizer Käse.

Alle 250 Meter taucht laut Berechnungen ein Schlagloch auf

Dabei ist das Problem nicht neu. Schon die Beatles lästerten 1967 über den Zustand der heimischen Straßen. "I read the news today, oh boy, four thousand holes in Blackburn, Lancashire", 4000 Schlaglöcher also allein im nordwestenglischen Blackburn. Der Fahrschullehrer Shaun Murray aus eben jenem Blackburn schätzt, dass das Fahrbahnproblem seither noch viel größer geworden ist. Dem Guardian jedenfalls sagte er: "Heute sind es wohl eher 40.000."

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak nimmt das Schlaglochproblem selbst bei einem Besuch in der Grafschaft Durham in Augenschein. Foto: Stefan Rousseau/Press Association/PA Archive, dpa

Hochgerechnet auf das ganze Land kommt da einiges zusammen. Von einer Million Schlaglöcher geht der Verkehrsdienstleister RAC aus. Davon, dass in England und Wales alle 250 Meter ein "Pothole" auftaucht.

Was also tun? Auf die Regierung hoffen, die umgerechnet fast 10 Milliarden Euro im Kampf gegen die "Schlaglochplage" versprach? Oder die Sache pragmatisch angehen, so wie Musikstar Rod Stewart? Der füllte höchstpersönlich ein Schlagloch nahe seinem Anwesen und ließ sich dabei natürlich filmen. Oder man hofft auf die künstliche Intelligenz in Form eines Anti-Schlagloch-Roboters, der bald Schlaglöcher erkennen und füllen soll. Den passenden Beatles-Titel gibt es auch dafür. "Fixing a Hole".

