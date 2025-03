Merz vertraut auf Macrons Atomwaffen

Im Gegensatz zu CDU-Chef Friedrich Merz hält der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz nicht viel von den Plänen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, europäische Verbündete mit französischen Atomwaffen zu schützen. Am Rande des EU-Gipfels verwies Scholz auf die bestehende Abschreckung der Nato, die auf den Atomwaffen der USA basiert und an der Deutschland beteiligt ist: „Und ich glaube, das soll nicht aufgegeben werden, ist die gemeinsame Auffassung aller zentralen Parteien in Deutschland.“

Zuvor hatte Macron als Reaktion auf den Kurswechsel in der US-Außenpolitik unter Donald Trump seine Überlegungen zu einer gemeinsamen nuklearen Abschreckung bekräftigt und auf eine Aussage von Merz verwiesen: „Als Antwort auf den historischen Aufruf des künftigen deutschen Kanzlers habe ich beschlossen, die strategische Debatte über den Schutz unserer Verbündeten auf dem europäischen Kontinent durch unsere Abschreckung zu eröffnen.“

Erforderlich wären dazu vermutlich riesige Investitionen, weil die britischen und französischen Atomwaffen derzeit nur eine Art nationale Ergänzung zur amerikanischen Abschreckung über die Nato waren. Die USA haben Expertenschätzungen zufolge noch etwa 100 Atombomben in Europa stationiert - einige davon sollen auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel lagern. Im Ernstfall sollen sie von Kampfjets der Bundeswehr eingesetzt werden. Auch in Belgien, den Niederlanden, Italien und in der Türkei sollen noch US-Atombomben stationiert sein. Offizielle Angaben gibt es dazu nicht

Entschieden werden soll alleine in Frankreich

Die Entscheidungshoheit über einen Einsatz seiner Atomwaffen will Macron aber alleine bei Frankreich belassen. Merz hatte vor der Bundestagswahl vorgeschlagen, mit den Atommächten Großbritannien und Frankreich über nukleare Zusammenarbeit zu reden.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Lexyen denkt offenbar ähnlich. Die Lage sei brandgefährlich, sagte sie in Brüssel. Man stehe an einem „Wendepunkt“, nachdem Washington die US-Militärhilfen für die Ukraine vorläufig gestoppt hat. Polens Premier Donald Tusk verglich die Situation mit dem Kalten Krieg und zeigte sich überzeugt, dass Russland dieses Wettrüsten verliert -„genau wie die Sowjetunion vor 40 Jahren“.

Auf eine gemeinsame Position zur Unterstützung der Ukraine konnten sich die Staats- und Regierungschefs am Abend allerdings nicht einigen. Nach Angaben aus Teilnehmerkreisen wollte sich Ungarn nicht an einer von den restlichen 26 Staaten unterstützten Erklärung beteiligen. Die Teilnehmer des Gipfels begrüßten jedoch den Vorschlag der EU-Kommission, den Mitgliedstaaten Darlehen in Höhe von bis zu 150 Milliarden Euro zu gewähren, damit sie ihre nationalen Verteidigungsausgaben steigern können und das Geld in Luft- und Raketenabwehr, in Artilleriesysteme, Munition, kritische Infrastruktur und Drohnen investieren. Von der Leyen wurde beauftragt, „zusätzliche Finanzierungsquellen für die Verteidigung auf EU-Ebene“ zu präsentieren. Insgesamt will die Behörde mit ihrem Plan bis zu 800 Milliarden Euro mobilisieren.

Zur Freude der meisten Partner zeigte sich auch das traditionell sparsame Deutschland offen für den Schritt. Man müsse „auch langfristig zur Veränderung des Regelwerks in Europa kommen, ganz entlang dessen, was wir in Deutschland gegenwärtig auch diskutieren“, sagte Scholz. Seine Worte sollen größtenteils mit Merz abgestimmt gewesen sein. Die Einigung in Berlin auf ein milliardenschweres Sondervermögen und eine Reform der Schuldenbremse sorgte in Brüssel für Erleichterung. Plötzlich übernimmt die Bundesrepublik wieder Führung auf EU-Ebene, so die Lesart - nicht mit jenem diplomatischen Feingefühl, für das Macron und der britische Premier Keir Starmer zuletzt gepriesen wurden, sondern „typisch deutsch“, wie es ein EU-Beamter nannte: mit der „Geld-Bazooka“.