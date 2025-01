Beschluss: SWR muss BSW-Politiker in Wahl-Sendungen einladen

Erfolg für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wenige Wochen vor der Wahl: Der SWR muss die BSW-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl zu Wahlsendungen einladen. Das entschied das Verwaltungsgericht Stuttgart in einem Eilverfahren. Demnach muss der Südwestrundfunk die Spitzenkandidaten des BSW für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zu den jeweiligen «Wahlarena-Sendungen» einladen. Spitzenkandidatin des BSW in Baden-Württemberg ist die Landesvorsitzende Jessica Tatti, Spitzenkandidat in Rheinland-Pfalz ist Alexander Ulrich.

SWR Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis