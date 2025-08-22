Diese Körperteile braucht kein Mensch

Braucht‘s das wirklich? Hat wohl jeder schon mal gedacht, wenn die Haare am Rücken immer länger werden oder der Weisheitszahn heftig schmerzt. Braucht es nicht. Behaupten zumindest einige Forscher, die sich mit der Entwicklung des Menschen über die Jahrtausende beschäftigt haben. Ihre Vorhersage: Einige Körperteile werden im Laufe der Zeit verschwinden.

Der Reihe nach: Körperhaare waren mal sinnvoll, weil Lieferanten von Wärme und Schutz. Erledigen jetzt Heizung und Kleidung. Können also weg. Sehen viele Menschen schon alleine aus ästhetischen Gründen ähnlich und bemühen sich intensiv um einen Haar befreiten Körper. Weisheitszähne haben früher mal beim Kauen roher Pflanzen und von Fleisch geholfen. Braucht es nicht mehr, weil das Essen mittlerweile meist weich gekocht wird. Also auch weg mit diesem Mahlwerk, das aufwendige zahnärztliche Behandlungen bedingt.

Und das Steißbein? War mal als Ansatz für einen Schwanz gedacht, sollte helfen beim Klettern oder Balancieren. Den Alltag schaffen wir mittlerweile auch ohne. Ist ohnehin zu anfällig für Schmerzen, also auch weg. Der Blinddarm sowieso. Macht nur Ärger, vor allem wenn er sich entzündet.

Einige Körperteile müssen unbedingt bleiben

Bleiben noch die Ohrmuskeln, um das Hörorgan drehen zu können. Wurde früher genutzt, um die Ohren in Richtung von Geräuschen zu bewegen. Macht heute kaum einer mehr. Bestenfalls noch zur Unterhaltung seiner Artgenossen, die über solche Kunststücke stauen. Letztlich aber auch verzichtbar. Die Evolution wird‘ schon richten.

Den guten alten Außenrist aber wollen wir behalten. Oder die Hacke. Brauchen vor allem Fußballer. Nicht dass dieses schöne Spiel, das seit diesem Wochenende mit dem Bundesliga-Auftakt wieder viele in seinen Bann zieht, noch seine besonderen Momente wegen neuer Launen der Natur verliert.