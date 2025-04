Möglicher neuer Ministerpräsident: Wer ist Olaf Lies?

Niedersachsens langjähriger Ministerpräsident Stephan Weil wird zurücktreten. Bis zum Mai wird er sich sowohl als SPD-Landesvorsitzender als auch als Regierungschef zurückziehen, wie am Dienstag bekannt wurde. Beide Ämter soll der Wirtschaftsminister des Landes, Olaf Lies, übernehmen.

Der 57-Jährige ist seit über 17 Jahren Mitglied des niedersächsischen Landtags und seit 2022 Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung. Das Amt des niedersächsischen Wirtschaftsministers hatte er zuvor von 2013 bis 2017 inne. Außerdem war er Umweltminister des Landes von 2013 bis 2017.

Olaf Lies arbeitete als Entwicklungsingenieur auch in der Entwicklungshilfe

Am 8. Mai 1967 wurde Lies in Wilhelmshaven geboren. Lies ist bei seiner Mutter aufgewachsen. Vor seiner politischen Karriere absolvierte er eine Ausbildung zum Funkelektroniker beim Marinearsenal Wilhelmshaven und leistete bei der Marine seinen Grundwehrdienst ab. Anschließend studierte Lies Elektrotechnik und arbeitete als Entwicklungsingenieur sowie als Dozent an der Jade Hochschule. Parallel arbeitete er in einer Reihe von Entwicklungsprojekten und betreute unter anderem Trinkwasserprojekte in Kamerun. Zudem war er in der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) und später bei ver.di tätig.

Olaf Lies lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Friesland

Lies lebt gemeinsam mit seiner Frau Astrid sowie seinen zwei Töchtern Jenny und Sarah in Sande im Landkreis Friesland. In seiner Freizeit fährt er gerne Motorrad oder mit seinem alten Trecker. Über die Gewerkschaftsarbeit sei er in die Kommunalpolitik gekommen, wie er auf seiner Website schreibt. 2002 trat er in die SPD ein und wurde im selben Jahr Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Sande. Von 2010 bis 2012 war Lies der Landesvorsitzende der SPD Niedersachsen. Wichtige Themen sind für ihn erneuerbare Energien, Küstenschutz oder sozialer Wohnungsbau.

Lies wird nun die Lücke seines Vorgängers Weil füllen müssen. Er galt lange als Kronprinz hinter Weil und als wahrscheinlichster Nachfolger im Szenario einer Amtsübergabe innerhalb der Landesregierung.