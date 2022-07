Krieg in der Ukraine

vor 26 Min.

Warum in Litauen das Unbehagen gegenüber Putin wächst

Plus Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands engen Verbündeten Belarus. Viele Menschen in dem Baltenstaat sorgen sich wegen Kriegs in der Ukraine auch um ihre Sicherheit.

Von Cedric Rehman

Oberleutnant Oliver Kersch beugt sich über die Rampe eines Güterbahnhofs in der südlitauischen Großstadt Kaunas. Alles sei nur eine Frage von Zentimetern, meint Kersch. Zwei Schienenstränge halten vor der Rampe. Die Streben des einen Strangs sind verrostet und mit Gras überwuchert. Der andere Strang wirkt wie blank gewienert. Es handele sich um einen frisch verlegten europäischen „Normalstrang“, klärt Kersch auf. Hier soll der Güterzug mit neuem Gerät der Panzerbrigade 21 aus dem nordrhein-westfälischen Augustdorf im Kreis Lippe halten. Die Panzer sollen dann über die Rampe auf das staubige Gelände rollen. Sie nehmen einen kurzen Weg vorbei an ausgeweideten Autowracks und Dixie-Klos über eine Sandpiste zu einer weiteren Rampe. Dort wird ein Güterzug auf sie warten. Er soll das schwere Gerät dann direkt zu einem Entladebahnhof an der Basis der Nato auf dem Militärstützpunkt Rukla transportieren. Litauens Schienenbauer fräsen die europäischen Stränge jetzt immer näher an den Nato-Stützpunkt heran. Die Panzer sollen so schneller an ihr Ziel gelangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen