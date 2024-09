Zwei Menschen bedroht? Festnahmen, Waffenfund

Wegen des Verdachts der Bedrohung und des unerlaubten Waffenbesitzes hat die Polizei in Schlitz im Vogelsbergkreis drei Personen festgenommen. Zwei 44- und 22-jährige Männer und eine 35 Jahre alte Frau sollen in der mittelhessischen Kleinstadt nach Angaben der Polizei am 11. August zwei Personen bedroht haben - mit einer mutmaßlichen Waffe und einem Teleskopschlagstock.

Am frühen Donnerstagmorgen seien die Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht worden, hieß es. Dabei fanden die Ermittler unter anderem zwei Schreckschusswaffen, eine Softair-Waffe, zwei Teleskopschlagstöcke sowie zwei Schreckschusspatronen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei liefen.