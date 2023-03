Volksrepublik

Chinas neuer Außenminister gibt erste Pressekonferenz

Chinas neuer Außenminister Qin Gang in Peking.

Was wird der Politiker zum Krieg gegen die Ukraine sagen? Und was zum Verhältnis mit den USA? Als ehemaliger Botschafter in Washington dürfte Qin Gang mit ausländischen Medien umzugehen wissen.

Der neue chinesische Außenminister Qin Gang gibt an diesem Dienstag aus Anlass der laufenden Jahrestagung des Volkskongresses in Peking seine erste Pressekonferenz. Erwartet wird, dass sich Qin Gang auch zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie zum angespannten Verhältnis seines Landes mit den USA äußert. Als früherer Sprecher des Außenministeriums und zuletzt Botschafter in Washington hat Qin Gang viel Erfahrung im Umgang mit Medien, doch sind solche Auftritte in China meist sorgfältig orchestriert. Vor allem die Äußerungen zum Ukraine-Konflikt dürften mit großem Interesse verfolgt werden. China hatte im vergangenen Monat ein Positionspapier vorgelegt. International stieß das Papier überwiegend auf Enttäuschung, weil es keine neue Initiative zur Beilegung des Krieges erkennen ließ. Seit der russischen Invasion vor einem Jahr gibt China dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Rückendeckung. (dpa)

