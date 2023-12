Zwischen Dauer-WG und Eigenheim: Wie wohnt die junge Generation?

Von Annemarie Rencken, Paula Binz - vor 38 Min. Artikel anhören Shape

Horrende Baupreise, steigende Mieten: Bezahlbarer Wohnraum ist rar. Während manche vom Eigenheim träumen, finden andere Alternativen. Fünf junge Menschen erzählen.

Auf dem Hof eines alten Bauernhauses in Gessertshausen im Landkreis Augsburg sammelt sich der Regen in schlammigen Pfützen. Mittendrin: Vincent Pux, dick eingepackt in eine schwarze Engelbert-Strauss-Arbeitsmontur und Mütze. Der 26-Jährige ist in dem weißen, über 100 Jahre alten Haus mit grünen Fensterläden aufgewachsen und möchte ihm nun neues Leben einhauchen. Seine Devise: vorhandene Strukturen nutzen, um etwas Neues zu erschaffen. Altbaucharme statt Neubaukomfort.

Pux ist damit nicht allein – denn bei jungen Menschen ist der Gedanke, ein altes Haus zu renovieren, beliebt. Zumindest bei denen, die von den vier eigenen Wänden träumen. Vier von fünf Häuslebauerinnen und Häuslebauern in spe können sich laut einer repräsentativen Studie der Wüstenrot-Stiftung vorstellen, selbst einmal Hand anzulegen. Ein Neubau muss es für sie nicht unbedingt sein.

