Trump: «Wir haben gewonnen»

Wenige Stunden vor seiner erneuten Vereidigung als US-Präsident wendet sich Donald Trump noch einmal in einer Ansprache an seine Anhänger. «Wir haben gewonnen», eröffnete der Republikaner seine Rede in einer gut gefüllten Arena in der US-Hauptstadt Washington.

«Ich bin begeistert, wieder mit so vielen Freunden, Unterstützern und wahren amerikanischen Patrioten zusammen zu sein und unser Land zurückzuerobern», erklärte Trump. «Dies ist die größte politische Bewegung in der Geschichte der Vereinigten Staaten.» Die Rhetorik seiner folgenden Ausführungen erinnerte dann stark an die Tonalität seiner Wahlkampfauftritte.

Zweieinhalb Monate nach der Wahl wird Trump am Montag in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Die ursprünglich an der Westseite des Kapitols geplante Zeremonie wurde aufgrund der niedrigen Temperaturen kurzfristig in die Kuppelhalle des Parlamentsgebäudes verlegt – ein Ort, der deutlich weniger Gästen Platz bietet.