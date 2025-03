Trotz Milliardenpaket: Union und SPD wollen auch sparen

Denn das enorme Kreditprogramm würde der Koalition zwar milliardenschwere Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung ermöglichen. Der Spielraum im regulären Haushalt – und damit der Spielraum für Wahlversprechen von Union und SPD – wird aber nur wenig größer sein. Vor allem die Grünen hatten darauf bestanden, dass das Sondervermögen nur für zusätzliche Investitionen verwendet werden darf. Die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigung dürfte der künftigen Regierung ein wenig Luft verschaffen. Gleichzeitig belastet die schlechte Konjunktur aber den Bundeshaushalt. Und mit der Mütterrente oder der Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie haben Union und SPD teure Wahlversprechen gemacht.

Aus der CDU kommen Forderungen nach einem „verbindlichen Tilgungsplan“

Eine konkrete Aufforderung zu Einsparungen kam am Montag aus der CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg. In einem Beschlussvorschlag, der unserer Redaktion vorliegt, fordern die Abgeordneten einen „verbindlichen Tilgungsplan“ für die aufgenommenen Kredite. „Diese Tilgung muss schnellstmöglich erfolgen und spätestens 2037 mit dem Auslaufen des Sondervermögens beginnen“, heißt es dort.

Auch die SPD lenkte am Montag auf den Kurs der Union ein. „Sie können ganz sicher sein, dass diese Koalition nicht einfach das Geld ausschüttet, ohne auf Effizienz und Sparen zu gucken“, sagte SPD-Generalsekretär Matthias Miersch bei einer Pressekonferenz in Berlin. Er gehe davon aus, dass die Verhandler auch zu „Einsparungen im Haushalt kommen“. Wie genau diese aussehen werden, sagte Miersch nicht. Mögliche Steuererhöhungen schloss der SPD-Generalsekretär nicht aus. Schränkte aber ein: „Ich gehe davon aus, dass niemand die Absicht hat, das in den Vordergrund zu stellen.“

Der frühere CDU-Generalsekretär Mario Czaja will dem Paket nicht zustimmen

Dabei ist längst nicht ausgemacht, dass das Milliardenpaket von Union und SPD eine Mehrheit im Bundestag bekommt. Für Aufsehen sorgte zuletzt der frühere CDU-Generalsekretär Mario Czaja. Er sagte dem Nachrichtenportal The Pioneer: „Ich habe meiner Fraktion gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass ich dieser Grundgesetzänderung nicht zustimmen kann.“ Als Grund nannte er die hohen Schulden. Das Paket sei „nicht generationengerecht“, sagt Czaja, der dem neuen Bundestag nicht mehr angehören wird.

Die FDP hat unterdessen in letzter Minute einen Anlauf gestattet, um die Verfassungsänderung auf dem Gerichtsweg zu stoppen. Am Montag hatte sie einen Eilantrag am Bundesverfassungsgericht eingereicht. Karlsruhe musste sich dann zum dritten Mal mit dem Kreditpaket befassen; vergangenen Freitag hatten die höchsten deutschen Richter Beschwerden von Linkspartei und AfD abgewiesen. Beide Fraktionen wollten erreichen, dass das Verfassungsgericht dem alten Bundestag verbietet, über die weitreichende Reform der Schuldenbremse abzustimmen, da bereits ein neuer Bundestag gewählt und unmittelbar vor seiner ersten Sitzung steht.

Die Liberalen setzen den Hebel anders an. Argument eins: Das Gericht habe in der Vergangenheit in seinem Klimaurteil ausgearbeitet, dass die Politik die Interessen der künftigen Generationen beachten müsse. Nach Meinung der Freien Demokraten umfasst das nicht nur den Schutz des Klimas, sondern auch solide Staatsfinanzen. Argument zwei: Die Abgeordneten hätten nicht genug Zeitgehabt zur inhaltlichen Vorbereitung der tiefgreifenden Finanzwende.

Die FDP geht hart mit Friedrich Merz ins Gericht

„Bei der Sondersitzung des Haushaltsausschusses am Sonntag konnte selbst der Staatssekretär aus dem Finanzministerium nicht alle Nachfragen beantworten“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Demokraten, Stephan Thomae, unserer Redaktion. Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigte diesen Eindruck. Es gebe, „soviel ich weiß, viele Fraktionen, die nicht zufrieden sind mit den Auskünften, die sie bekommen haben“, erklärte er am Montag. Genützt hat es nichts: Karlsruhe lehnte den Antrag am späten Abend trotzdem ab.

Icon Vergrößern „Die FDP ist sehr enttäuscht“, sagt Stephan Thomae. Foto: Christoph Soeder, dpa Icon Schließen Schließen „Die FDP ist sehr enttäuscht“, sagt Stephan Thomae. Foto: Christoph Soeder, dpa

Politisch jedoch gehen die Freien Demokraten mit Friedrich Merz hart ins Gericht, der sich im Wahlkampf noch zum sparsamen Haushalten bekannt hatte. „Die FDP ist sehr enttäuscht, dass der künftige Bundeskanzler das Ziel solider Staatsfinanzen zulasten künftiger Generationen, das die FDP jahrelang verteidigt hat, in nur wenigen Tagen restlos räumt und sich einer rot-grünen Schuldenkoalition ausliefert“, beklagte Thomae.