Vor UN-Vollversammlung: USA verhängen Sanktionen gegen Palästinenserpräsident Abbas

Vor UN-Vollversammlung

USA verhängen Sanktionen gegen Palästinenserpräsident Abbas

Die US-Regierung hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wenige Wochen vor der UN-Vollversammlung in New York mit Visa-Sanktionen belegt. Aus dem US-Außenministerium wurde der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, dass Abbas und etwa 80 weitere Repräsentanten der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) von den Sanktionen betroffen seien. In ihren Fällen werden bestehende Visa widerrufen und keine neuen mehr erteilt.
Von dpa
    Mahmud Abbas ist Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde - und mit Via-Sanktionen belegt worden. (Archivbild)
    Mahmud Abbas ist Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde - und mit Via-Sanktionen belegt worden. (Archivbild) Foto: Wolfgang Kumm/dpa

