Soziale Unruhe haben wir schon längst

Milliarden Euro investiert die Regierung beispielsweise in gute Schulen und Straßen, damit die Menschen Vertrauen in Staat und Politik zurückgewinnen. Die Idee könnte funktionieren, es gibt aber ein Problem: Die „politische Mitte“, an der sich Union und SPD ausrichten, ist eine Wunschvorstellung. Eine mittlere oder gehobene berufliche Qualifikation und ein solide bezahlter Job garantieren kein sorgenfreies Leben mehr. Immer mehr Menschen sind auf Wohngeld und andere staatliche Hilfen angewiesen, und ausgerechnet hier will Schwarz-Rot die Axt ansetzen.

Wo Arbeitslosigkeit und Armut drohen und die Perspektive fehlt, verlieren die Menschen die Geduld. In Ländern wie Frankreich gehen die Ungeduldigen auf die Straße und zünden Barrikaden an. Deutschland ist da anders. Der Protest drückt sich hierzulande nicht in gelben Westen aus, soziale Unruhen gibt es gleichwohl schon lange. Der Aufruf dazu kam nicht von Gewerkschaften und gesellschaftlichen Gruppen, er erfolgte von rechts.

Nach Unruhe kommt Frust, und gegen den helfen immer neue Milliarden Euro nicht

„Wie erreichen wir neuen Wohlstand für alle?“ Kanzler Friedrich Merz stellte diese Frage an den Anfang seiner Amtszeit. Es wird Zeit für eine Antwort. Denn mit jeder Wahl wird es unruhiger werden. Nach Unruhe kommt Frust, und gegen den helfen immer neue Milliarden Euro nicht.