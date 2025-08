Außenminister Wadephul ist der Baerbock der CDU

Prägt ein Mensch ein Amt - oder ein Amt den Menschen? Bei Johann Wadephul, dem ersten Außenminister der CDU seit fast 60 Jahren, ist das noch nicht ganz klar. Seine scharfe Rhetorik gegenüber Israel dürfte zum Teil aus dem Apparat des Auswärtrigen Amtes munitioniert sein, der als sehr palästinenserfreundlich gilt. Allerdings saß Wadephul auch selbst schon im Beirat der deutsch-palästinensischen Gesellschaft, was auf eine gewisse Grundverbundenheit schließen lässt. Wenn er sich ungeachtet von sechs Millionen ermordeten Juden eine „Zwangssolidarität“ mit Israel verbittet, ist das also nicht einfach so dahin gesagt.

Zwangssolidarität, Vertreibung, Annexion: Die Töne, die Wadephul anschlägt, erinnern sehr an seine Vorgängerin Annalena Baerbock. Auch er überschätzt sich, wenn er behauptet, die Aufnahme von Hilfslieferungen nach Gaza sei nicht zuletzt sein Verdienst. Auch er klingt immer eine Spur zu belehrend, wenn er als Außenminister aus dem Land der Täter dem Land der Opfer erklärt, wie es sich zu verhalten hat. Und auch er scheint gerne zu vergessen, dass sich unter den Geiseln der Hamas sieben Menschen mit deutschem Pass befinden. Während die US-Regierung zumindest einige Amerikaner aus der Gewalt der Islamisten heraus bekommen hat, sucht man solche Initiativen in Deutschland vergebens. Wer aber, wenn nicht der deutsche Außenminister, sollte das Schicksal der deutschen Geiseln zu seiner Sache machen?

Außenpolitik ist keine Schönwetterpolitik mehr

Außenpolitik ist schon lange keine Schönwetterpolitik mehr. Sie verlangt neben diplomatischem Geschick und einem stabilen Wertegerüst auch eine gewisse Demut dem jeweils anderen gegenüber - zumal, wenn es sich dabei um eine demokratisch legitimierte Regierung wie in Israel handelt. Kein Land lässt sich von einem anderen gerne in seine inneren Angelegenheiten hineinreden, auch Deutschland nicht. Wenn Wadephul jedoch über Israel und mit Israelis redet, klingt er immer, als sei die von Angela Merkel zur deutschen Staatsräson erklärte Sicherheit des Judenstaates nur noch eine unverbindliche Floskel. Zeitweise dachte er sogar laut über einen Stopp der deutschen Waffenlieferungen nach.

Freunde kann man kritisieren, ja, aber nicht sanktionieren. Im Bemühen, seine Nominierung zu rechtfertigen, ist Wadephul in seinen ersten Amtsmonaten mehrfach übers Ziel hinaus geschossen. Als der Kanzler noch am Sondieren war, verkündete der Außenminister in seinem Übereifer bereits, dass Deutschland seine Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent der Wirtschaftsleistung steigern werde. Während weite Teile der Union noch nach Wegen suchten, die Aufnahme von Ortskräften der Bundeswehr aus Afghanistan zu beenden, erneuerte er demonstrativ die Zusagen der Ampelregierung. Und während Friedrich Merz eine Zwei-Staaten-Lösung erst ganz am Ende eines langen Prozesses sieht, sagt sein Außenminister, als habe Israel mitten im Krieg keine anderen Sorgen: “Ein solcher Prozess muss jetzt beginnen.“

Wadephul hatte keine Regierungserfahrung

Johann Wadephul – der Baerbock der Union? Wie sie hatte auch er zuvor keine Regierungserfahrung. Wie bei ihr kollidiert auch bei ihm das eigene Sendungsbewusstsein mit der Zurückhaltung, die gerade dieses Amt häufig erfordert. Und wie ihr fällt es auch ihm offenbar schwer, sich auf die Sichtweise seiner Gegenüber einzulassen. Im Falle von Israel ist das besonders heikel, weil die Beziehung zwischen Deutschland und Israel eine besondere ist. Mag das Leid in Gaza auch groß sein: Ein deutscher Außenminister, der sich zum Chefankläger Israels aufschwingt, hätte seinen Beruf verfehlt.