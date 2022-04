Christian Lindner bleibt in Washington in Quarantäne

Finanzminister Christian Lindner (FDP) bleibt wegen seiner Coronainfektion in Qurantäne in Washington. Der Regierungsflieger ist ohne ihn zurück nach Deutschland geflogen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) muss wegen einer Coronainfektion in den USA in Quarantäne bleiben. Der Minister hatte am Donnerstagmorgen mitgeteilt, einen positiven Test gehabt zu haben. Wie die Deutsche Presseagentur aus seinem Umfeld erfahren haben will, bleibt Lindner vorerst zur Quarantäne in Washington. Seine Delegation fliege am Donnerstag (Ortszeit) ohne den Minister zurück nach Berlin, hieß es.

Lindner und Corona: Minister habe nur milde Symptome

Der Bundesfinanzminister war zur Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds nach Washington gereist. Am zweiten Tag seiner Reise fiel sein Schnelltest nach einem Treffen der G7-Minister positiv aus. Lindner gab seine Coronainfektion auf Twitter bekannt. Dort schrieb er: "Nach zwei Jahren ohne Covid19-Infektion, gestern einem negativen Ergebnis im Testzentrum und heute einem negativen Schnelltest: positiv." Er habe "dank dreier Impfungen" aber nur "leichte und wieder abklingende Erkältungssymptome", wie der Minister hinzufügte.

Video: AFP

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wünschte via Twitter eine "schnelle und vollständige" Genesung. Gleichzeitig dankte er für den Hinweis auf die Schutzwirkung der Dreifachimpfung. "Jeder Ungeimpfte in Ihrer Lage müsste sich jetzt ganz andere Sorgen machen", schrieb Lauterbach.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch