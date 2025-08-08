Bundesregierung will vorerst keine Waffen mehr für den Krieg in Gaza liefern

Die Bundesregierung stellt die Waffenlieferungen an Israel teilweise ein. Es solle bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern mehr geben, „die im Gazastreifen zum Einsatz kommen können“, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz am Freitag. Welche Waffen das konkret umfasst, ist noch unklar.

Anlass war der Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts, die Stadt Gaza einnehmen zu wollen. Zwar betonte Merz: „Die Entwaffnung der Hamas ist unerlässlich. Die Hamas darf in der Zukunft von Gaza keine Rolle spielen.“ Fügte aber hinzu: „Das in der vergangenen Nacht vom israelischen Sicherheitskabinett beschlossene, noch härtere militärische Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen lässt aus Sicht der Bundesregierung immer weniger erkennen, wie diese Ziele erreicht werden sollen.“

Merz kritisiert die Offensive der israelischen Regierung

Die Bundesregierung sei „zutiefst besorgt über das fortdauernde Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen“, sagte Merz. „Mit der geplanten Offensive trägt die israelische Regierung noch stärker als bisher Verantwortung für deren Versorgung.“ Israel müsse nach den richtigen Schritten der letzten Tage die humanitäre Lage in Gaza weiter umfassend und nachhaltig verbessern.

Merz äußerte sich auch zur Lage im Westjordanland und rief die israelische Regierung auf, keine weiteren Schritte zur Annexion des Gebietes zu unternehmen.

Unklar ist noch, welche Waffen der Beschluss umfasst. Im ersten Quartal 2025 lieferte Deutschland Rüstungsgüter im Wert von fast 28 Millionen Euro nach Israel. Das geht aus einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Deutschland lieferte in der Vergangenheit beispielsweise U-Boote von Thyssenkrupp oder Panzergetriebe. Welche Güter konkret im Gazastreifen zum Einsatz kommen könnten, erklärte die Bundesregierung bislang nicht.