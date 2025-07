Für die AfD rückt die Macht im Osten näher

„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“. So schlicht und klar steht es im Grundgesetz. Und weiter: „Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt“. Demokratie als Herrschaft des Volkes stößt in ihrer Legitimation an Grenzen, wenn maßgebliche Teile eben jenes Volkes eine Partei in Parlamente wählen, ihr dort aber Mitwirkungsrechte aberkannt werden.

Diese Strategie schleift im Bundestag auf der letzten Rille (die AfD ist zweitstärkste Fraktion) und ist in Ostdeutschland weitgehend gescheitert. In Sachsen regiert eine Minderheitsregierung ohne eigene Mehrheit, in Thüringen sind wichtige Ausschüsse im Parlament durch die Sperrminorität der Rechtsextremen blockiert.

AfD-Wähler fühlen sich ohnmächtig, wegen der Ausgrenzung „ihrer“ Partei

Die Wähler der AfD – im Osten ein Drittel – fühlen sich ohnmächtig. Die Ausgrenzung „ihrer“ Partei übertragen sie auf sich selbst. Das untergräbt das Vertrauen dieser Menschen in die Demokratie. Für die Parteien der Mitte kann das nur heißen: Sie müssen die AfD bei den anstehenden Wahlen durch bessere Angebote schrumpfen.

Gelingt ihnen das nicht, wird man die AfD in den Parlamenten von wichtigen Posten auf Dauer kaum fernhalten können. Wer die AfD hingegen mit gutem Grund für staatsgefährdend hält, sollte vor dem Verfassungsgericht einen Verbotsantrag stellen.