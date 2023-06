Machtkampf in Russland: So ist die Lage am Sonntag

Der Machtkampf in Russland scheint vorerst beigelegt. Die Wagner-Einheiten brechen ihren Vormarsch auf Moskau ab. Was wir aktuell wissen – und was nicht.

Seit Freitagabend überschlagen sich in Russland die Ereignisse. Das größte Land der Erde ist Schauplatz eines Machtkampfes geworden. Bei der Dynamik ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Im Folgenden erfahren Sie, welche Informationen gesichert sind. Und was bislang unklar ist.

Wie kam es zur Rebellion der Gruppe Wagner?

Der Machtkampf zwischen Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, und dem Kreml läuft schon seit Wochen und Monaten. Immer wieder kritisierte Prigoschin die russische Militärführung heftig. Es ging um angebliche Fehler bei der Invasion der Ukraine, um fehlende Ausrüstung und auch immer wieder um Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Sie attackierte der Wagner-Chef besonders scharf.

Auslöser für die aktuelle Eskalation war laut Prigoschin ein Raketenangriff des russischen Militärs auf seine Wagner-Söldner. Dabei sollen einige von ihnen ums Leben gekommen sein. Unabhängig überprüfbar waren diese Angaben zunächst nicht. Zuvor hatte der 62-Jährige behauptet, dass russische Truppen an der Front den Rückzug angetreten haben. Außerdem würde der Kreml die wahren Verluste verschleiern wollen. Zum Kriegsgrund sagte Prigoschin: "Der Krieg wurde für die Selbstdarstellung eines Haufen Bastarde gebraucht."

Der Chef der Söldnergruppe Wagner erklärte, dass er die russische Militärführung stoppen wolle. In der Nacht auf Samstag rückten seine Söldner von der Ukraine aus nach Russland vor.

Lesen Sie dazu auch

Wie reagierte Wladimir Putin?

Prigoschin galt bisher als Vertrauter des russischen Präsidenten. Nun stellte sich der Kremlchef jedoch öffentlich gegen Prigoschin. Wer Waffen erhebe und bewaffneten Aufstand organisiere, werde bestraft, sagte Putin in seiner TV-Ansprache am Samstag. Putin nannte den Aufstand der Wagner-Söldner einen "Verrat" und eine "tödliche Bedrohung". Der Kreml würde alle "notwendigen Maßnahmen" treffen, um die Sicherheit in und um Moskau zu wahren.

Was ist bislang passiert?

Die Lage war nach Prigoschins Aufstand im gesamten Land zunächst unübersichtlich. Wagner-Soldaten kontrollierten die wichtigsten militärischen Einrichtungen in Rostow und rückten weiter nordwärts vor. Nach Behördenangaben hatten sie auf dem Weg nach Moskau die Region Lipezk erreicht. Prigoschin selbst sprach von der geplanten Einnahme Moskaus und einem baldigen neuen Präsidenten. 25.000 Soldaten stünden hinter ihm, sagt er und rief weitere auf, sich ihm anzuschließen.

Noch am Samstagabend, bereits wenige Stunden nach dem Beginn des Vormarsches der Wagner-Gruppe auf Russland, erteilte Jewgeni Priogoschin dann den Befehl zum Rückzug. "Unsere Kolonnen drehen um und gehen in die entgegengesetzte Richtung in die Feldlager zurück" sagte er. "Jetzt ist der Moment gekommen, wo Blut vergossen werden könnte", was bisher nicht passiert sei. Deshalb sei es an der Zeit, die Truppen umdrehen zu lassen. Die Stellungen in Rostow gab die Privatarmee anschließend auf. Unter dem Applaus der Zivilbevölkerung verließen die ersten Fahrzeuge das besetzte Hauptquartier des russischen Militärkommandos Süd.

Jewgeni Prigoschin, der Eigentümer des Militärunternehmens Wagner Group, blickt aus einem Militärfahrzeug beim Verlassen der Stellungen in Rostow. Foto: Uncredited, dpa/AP

Nach Angaben des Kremlsprechers Dmitri Peskow werde Prigoschin nach Belarus gehen. Als Garantie für den freien Abzug habe der einstige Vertraute von Putin "das Wort des Präsidenten", hieß es bei der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Putin ließ erklären, dass man den Wagner-Chef und die Aufständischen angesichts ihrer Verdienste an der Front in der Ukraine nicht strafrechtlich verfolgen werde. Stattdessen werde einem Teil der Söldner angeboten, sich vertraglich zum Dienst bei den russischen Streitkräften zu verpflichten.

Weshalb gab Jewgeni Prigoschin plötzlich auf?

Nach eigenen Angaben habe der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko den Wagner-Chef davon überzeugt, sein Vorhaben abzubrechen. Er habe sich als Vermittler angeboten, weil er Prigoschin seit rund 20 Jahren persönlich kenne, teilte Kremlsprecher Peskow mit. Unklar bleibt, ob ihm weitere Zugeständnisse gemacht wurden oder zumindest in Aussicht gestellt wurden, um den Vormarsch des Söldner-Heers auf Moskau zu unterbinden.

Wie ist die Lage in Moskau?

Moskaus Bürgermeister, Sergej Sobjanin, forderte die Menschen nach dem Marschbefehl Prigoschins auf, zu Hause zu bleiben. Den Montag erklärte er aus Sicherheitsgründen zu einem arbeitsfreien Tag. Laut der staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti hatten die Behörden an mindestens einem Abschnitt des Moskauer Autobahnrings einen Kontrollpunkt eingerichtet. Auf dem dazugehörigen Video waren Soldaten, ein Schützenpanzer und eine Sandsacksperre zu sehen.

Die Straßensperren wurden am frühen Sonntagmorgen nach der Ankündigung des Rückzugs der Söldner-Gruppe aufgegeben. Am arbeitsfreien Montag hält die Stadtverwaltung in Moskau weiter fest. (mit dpa)