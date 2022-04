Anke Rehlinger zur Ministerpräsidentin gewählt

Vier Wochen nach der Landtagswahl im Saarland steht die neue Ministerpräsidentin fest: Anke Rehlinger (SPD).

Anke Rehlinger heißt die neue Ministerpräsidentin des Saarlandes. Die SPD-Politikerin und bisherige saarländische Wirtschaftsministerin wurde am Montag im Landtag in Saarbrücken im ersten Wahlgang gewählt. Damit tritt sie die Nachfolge von Tobias Hans ( CDU) an.

Vier Wochen nach der Wahl im Saarland fand die konstituierenden Sitzung des Landtages statt. Dabei erhielt die 46-Jährige bei der Abstimmung für das höchste Amt im Land 32 der 51 Stimmen – drei Stimmen mehr, als die regierungsstellende SPD-Fraktion Sitze hat.

Landtags-Wahl im Saarland: CDU abgewählt – SPD stellt neue Ministerpräsidentin

Bei der Landtagswahl am 27. März erlitt er amtierende Regierungschef Tobias Hans (CDU) deutliche Verluste. Die SPD schaffte die absolute Mehrheit und kann so eine Alleinregierung ohne Koalitionspartner bilden: Sie verfügt über 29 von 51 Sitzen im Landtag. Die oppositionelle CDU kommt auf 19 Sitze, die AfD auf drei. Weitere Parteien sind nicht im Landtag.

