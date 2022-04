Macron gegen Le Pen: Ein Besuch in der Hochburg der Hoffnungslosigkeit

Von Birgit Holzer - vor 32 Min.

Unsere interaktiven Grafiken zur Präsidentschaftswahl in Frankreich zeigen: In den nordöstlichen Kleinstädten liegt Rechtspopulistin Le Pen deutlich vor Macron. Woran liegt das?

Nur ein einziges Wahlplakat hängt etwas verwaist am Parkplatz vor dem Bahnhof von Chauny. Es zeigt eine lachende Marine Le Pen und daneben in weißen Lettern die Aufschrift: „Den Franzosen ihr Land zurückgeben.“ Das Plakat von Präsident Emmanuel Macron, den Le Pen in der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl am nächsten Sonntag herausfordert, muss jemand heruntergerissen haben. Oder es wurde gar nicht erst aufgehängt. Weil es sich in dem knapp 12.000 Einwohner zählenden Städtchen ohnehin nicht lohnen würde, für Macron zu werben?

