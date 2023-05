Griechenland-Wahl 2023

vor 21 Min.

Parlamentswahlen in Griechenland sind angelaufen

Kyriakos Mitsotakis ist seit 2019 Regierungschef Griechenlands. Seit einem Bahnunglück Ende Februar steht er stark in der Kritik.

2023 wird in Griechenland ein neues Parlament gewählt. Am heutigen Sonntag, 21. Mai, ist es soweit. Die Infos zu den Wahlen in Griechenland im Überblick.

Von Victoria Schmitz