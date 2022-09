"Die rechtslastigste Regierung seit Mussolini" – Pressestimmen zur Wahl in Italien

Italien hat gewählt und sich für einen Rechtsruck entschieden. In den Medien ist von einem "epochalen Ergebnis" die Rede. Die Pressestimmen im Überblick.

Das rechte Bündnis feiert bei den Neuwahlen in Italien einen großen Wahlsieg. Das Land erlebt eine historische Konstellation: Giorgia Meloni, Chefin der Fratelli d'Italia, wird Italien als erste Ministerpräsidentin regieren. Die "Brüder Italiens" wurden zur stärksten Partei, obwohl sie im Jahr 2018 nach bei knapp über vier Prozent gelegen hatten. Der Rechtsruck in Italien, der sich zuletzt abgezeichnet hatte, ist damit zur Realität geworden.

Die Wahlen in Italien waren zuvor als "Schicksalwahlen" deklariert worden. Sie geben eine klare Richtung vor, welche nicht nur für alle Italienerinnen und Italiener, sondern auch für ganz Europa von Bedeutung ist. Das Echo in den Medien war entsprechend laut. Wir haben die wichtigsten Pressestimmen zum Wahlsieg der rechtsradikalen Fratelli d'Italia zusammengetragen.

Wahl in Italien: Pressestimmen in Deutschland

"Rechts-Rumms in Rom! Meloni-Partei liegt klar vorn – Bündnis mit Berlusconi und Salvini wahrscheinlich. Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs bekommt das Land aller Voraussicht nach wieder eine rechtsnationale Regierung." – Bild

"Rechts abgebogen. Das rechte Bündnis um Fratelli-Chefin Giorgia Meloni liegt bei der Wahl in Italien weit vorn. Die Rechtsnationalistin will nun Italiens erste Ministerpräsidentin werden". – Zeit

"Italiens Postfaschisten triumphieren. Die nationalistische Rechte gewinnt die Parlamentswahl. Giorgia Meloni, Chefin der Fratelli d'Italia, hat gute Aussichten, die erste Premierministerin des Landes zu werden. Die Linke muss sich vorwerfen, getrennt angetreten zu sein." – Süddeutsche Zeitung

"Historischer Sieg der Rechten in Italien: 'Wir müssen wieder stolz sein'. Italien hat sich erwartungsgemäß für einen Rechtsruck entschieden. Dem rechtsnationalen Bündnis unter Führung von Giorgia Meloni und ihren Fratelli d'Italia winkt eine Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Für Europa wird es schwieriger." – Stern

"Spaltet sich Europa jetzt doch? Die Rechtsradikale Giorgia Meloni kann künftig mit einer absoluten Mehrheit Italien regieren. Wieviel Spielraum sie hat, hängt auch von den beiden anstrengenden Rivalen innerhalb ihres Bündnisses ab." – Spiegel

"Polit-Beben! Ultrarechte um Meloni gewinnen Italien-Wahl. Die rechtsradikale Partei Fratelli d'Italia mit Giorgia Meloni an der Spitze hat die Wahl in Italien gewonnen. Ihr Sieg bringt Italien einen harten Rechtsruck - mit ungewissen Folgen für Europa. Die Wahlbeteiligung ist offenbar historisch niedrig." – Focus

"Die Nichtwähler sind stärkste Kraft. Für das rechte Bündnis um Giorgia Meloni stehen die Zeichen auf Sieg. Doch von der erhofften Zweidrittelmehrheit dürften die Parteien weit entfernt sein. Als Gewinner und zugleich Verlierer muss auch der Sozialdemokrat Enrico Letta gelten." – FAZ

Meloni gewinnt Neuwahlen: Pressestimmen aus Italien

"Die neue populistische Saison. Wie geht es für uns weiter? Die Krise kippt das Land nach rechts, verlängert die Saison des Populismus und bestätigt, dass sich die Verantwortung der Regierung bei den Wählern nicht auszahlt, weil sie einen Kastenreflex hat. Wie schon seit einiger Zeit angekündigt, gewinnt Fratelli d'Italia, und zwar genau in der Schnittmenge dieser Faktoren, wodurch die Liga entkräftet und die Forza Italia erstickt wird." – La Repubblica

"Es verspricht, ein epochales Ergebnis zu werden. Und das nicht nur, weil zum ersten Mal in der Geschichte der rechte Flügel die Wahlen gewinnen und den Palazzo Chigi mit einer Frau an der Spitze einer Koalitionsregierung belasten wird. Sondern weil die beginnende Legislaturperiode dazu bestimmt ist, die politische Geographie Italiens tiefgreifend zu verändern." – Corriere della Sera

"Bei den Wahlen 2022 rückt das Land nach rechts. Giorgia Meloni: 'Italien hat uns gewählt und wir werden es nicht verraten. Wir werden die Regierung führen. Jetzt vereinigt Italien'." – La Stampa

"Italien gehört zu Mitte-Rechts: Die Koalition verfügt sowohl in der Abgeordnetenkammer als auch im Senat über eine Mehrheit. Motor des Erfolgs ist die FdI, während die Lega enttäuscht." – Il Messaggero

Wahl in Italien 2022: Internationale Pressestimmen

"Die rechtslastigste Regierung seit Mussolini." – El Pais (Spanien)

"Giorgia Meloni führt bei den Wahlen in Italien, ein Durchbruch für die harte Rechte in Europa." – New York Times (USA)

'Wir haben Geschichte geschrieben!' Giorgia Meloni jubelt nach Wahlsieg der Rechten." – Daily Express (England)