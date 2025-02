Wen wählen? Neun vielversprechende Alternativen zum Wahl-O-Mat

Bei welcher Partei soll das Kreuzchen bei der Bundestagswahl 2025 landen? Vielen Menschen fällt die Entscheidung nicht leicht. Wahlhilfen, wie der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), sind deshalb beliebt. Doch auch abseits des bekannten Klassikers gibt es eine Reihe anderer Angebote, die bei der Entscheidung helfen können. Ob im Dating-App-Style, als Chatbot oder mit feministischem Fokus: Hier gibt es neun vielversprechende Wahl-O-Mat-Alternativen.

1 Wahl.Chat: Wahl-O-Mat-Alternative im Chat-GPT-Stil

Keine Thesen bewerten oder Fragen beantworten, sondern eigene stellen: So funktioniert der Wahl.Chat. Ähnlich wie bei verschiedenen KI-Chatbots lässt sich hier eine beliebige Frage eintippen. Diese beantwortet der Chatbot dann für eine entsprechende Partei. Die zehn größten Parteien stehen zur Auswahl. Als Quelle dienen die Partei- und Wahlprogramme. Über die bloße Antwort hinaus gibt es auch die Möglichkeit, sich das Ergebnis in Hinblick auf Machbarkeit und Kurz- und Langzeitwirkung einordnen zu lassen oder die Positionen von bis zu drei Parteien zu vergleichen. Entwickelt wurde der Wahl.Chat von Studierenden aus München und Cambridge.

Spannend ist der Chatbot für alle, denen eigene Fragen auf der Zunge brennen, die andere Wahlhilfetools nicht abdecken. Selbst testen? Hier geht es zum Wahl.Chat.

2 Wahlswiper: Wie tindern, nur anders

Wisch links, wisch rechts – mit welcher Partei es matcht, erfährt man, nachdem man sich durch 38 Fragen geswipt hat. „Sollen Rüstungsexporte aus Deutschland in Krisengebiete verboten werden?“, „Soll es ein einheitliches Abitur in Deutschland geben?“, lauten die Fragen unter anderem. Hinter dem Wahlswiper steht der gemeinnützige Verein VoteSwiper. Die Wahlhilfe gibt es auch für andere Wahlen in In- und im Ausland.

Das Tool ist spielerischer als andere Wahltools – durch weniger Abstufungen bei den Antworten muss man sich aber für eine klare Position entscheiden. Zum Wahlswiper geht es hier.

3 Wahlkompass: Orientierung im Parteien-Dschungel

Der Wahlkompass ist dem Wahl-O-Mat sehr ähnlich. Es gibt 31 Thesen, die sich in sechs Abstufungen von „stimme vollkommen zu“ bis „stimme überhaupt nicht zu“ beantworten lassen. Mitentwickelt wurde der Wahlkompass von der Uni Münster. Die eigene Position stellt das Tool am Ende im Verhältnis zu denen von verschiedenen Parteien dar: eher progressiv oder konservativ? Eher links oder rechts? In welche Richtung zeigt der Kompass?

Ausprobieren lässt sich der Wahlkompass hier.

4 Real-O-Mat: Reale Politik statt politische Versprechen

Für die Bundestagswahl 2025 wurde der Real-O-Mat neu ins Leben gerufen. Auch er ähnelt in Aufbau und Handhabung dem Wahl-O-Mat, doch die Idee dahinter ist eine andere. Nicht die aktuellen Wahlprogramme bilden die Grundlage für die Thesen, sondern das tatsächliche Abstimmungsverhalten der Parteien über Gesetzesentwürfe und Anträge in der Vergangenheit. „Der Konsum und Besitz von Cannabis soll in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt sein“ oder „Eine temporäre Impfpflicht für Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen soll die Corona-Pandemie eindämmen“ lauten die Thesen.

Interessant ist der Real-O-Mat für diejenigen, die wissen möchten, ob die Parteien in der Vergangenheit ihre Versprechen gehalten haben. Neugierig? Hier finden Sie den Real-O-Mat.

5 Kandidierendencheck: Wer bekommt meine Erststimme?

Während bei Wahl-O-Mat und Co. die Zweitstimme im Fokus liegt, hilft der Kandidierendencheck bei der Entscheidung, welcher Direktkandidatin oder welchem Direktkandidaten das Kreuzchen bei der Erststimme gelten soll. Nachdem man 18 Thesen bewertet hat, tippt man seine Postleitzahl ein – und erhält damit Zustimmungswerte für die einzelnen Kandidaten aus dem eigenen Wahlkreis. Entwickelt wurde der Kandidierencheck von der Onlineplattform Abgeordnetenwatch.

Hier können Sie den Kandidierendencheck testen.

6 Wahltraut: Die Beraterin zur Bundestagswahl

Neben den klassischen Wahlentscheidungshelfern gibt es auch eine Reihe an monothematischen Angeboten. Wahltraut versteht sich als feministische Wahl-O-Matin – eine Wahl-O-Mat-Alternative mit Fokus auf die Themen Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit.

Hier finden Sie die Wahltraut.

7 Euromat: Die EU steht im Mittelpunkt

Im Fokus beim Euromat liegt nicht die deutschlandweite Politik, sondern die europäische. Die Thesen beziehen sich beispielsweise auf kommende EU-Erweiterungen, die europäische Gesetzgebung oder den EU-Haushalt.

Zum Euromat geht es hier entlang.

8 Steuerfrei für den Steuer-O-Mat

Der Name ist Programm. Wie steht es um die Steuerpolitik der einzelnen Parteien?

Ausprobieren können Sie den Steuer-O-Mat an dieser Stelle.

9 Agrar-O-Mat: Die Landwirtschaft im Fokus

Der Agrar-O-Mat ist praktisch der Wahl-O-Mat für Landwirte. Agrardiesel, Glyphosat, Jagd auf den Wolf – das steht hier im Mittelpunkt.

Hier geht es zum Agrar-O-Mat.

Nichts dabei? Das Original finden Sie hier: Wahl-O-Mat.