Wahl-O-Mat zur Landtagswahl im Saarland: Wie soll ich wählen?

Heute, am 27. März, wird im Saarland ein neuer Landtag gewählt. Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Saarland 2022 hilft dabei, zwischen den 18 Parteien zu entscheiden.

Am heutigen Sonntag entscheiden die Wahlberechtigten im Saarland, wie sich der Landtag des Bundeslandes in den nächsten fünf Jahren zusammen soll. Bei der Wahl 2022 sind 18 Parteien vertreten. Doch was, wenn man noch nicht weiß, wo man das Kreuzchen setzen soll? Seit 2002 ist der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung als Wahlentscheidungshilfe im Einsatz. Er soll vor allem junge Wähler informieren und zum Wählen motivieren. Das Online-Angebot wird im Vorfeld von Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen eingesetzt. Auch bei den saarländischen Landtagswahlen ist er verfügbar, in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung.

Was ist der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl im Saarland 2022?

Das Online-Tool bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich anhand von 38 Thesen mit den Positionen der einzelnen Parteien zu beschäftigen. Das Angebot ist wie ein Quiz aufgebaut: Die Aussagen lauten etwa: "In den saarländischen Städten und Gemeinden soll auf mehr Straßen Tempo 30 gelten." Oder: "Es soll eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19 geben."

Diese Thesen im Wahl-O-Mat können vom Nutzer oder der Nutzerin folgendermaßen beantwortet werden:

stimme zu

stimme nicht zu

neutral

These überspringen

Einzelne Thesen lassen sich für die Auswertung besonders gewichten. Danach können die Nutzer ihre Antworten mit denen der Parteien abgleichen. Alle zur Wahl zugelassenen Parteien können sich am Wahl-O-Mat beteiligen. Wie sehr die eigenen Standpunkte mit den ausgewählten Parteien übereinstimmt, errechnet anschließend das Frage-Antwort-Tool. So erfahren die Wählerinnen und Wähler, welche Partei der eigenen Position am nächsten steht.

Wie entstehen die Thesen im Wahl-O-Mat für die Landtagswahl im Saarland 2022?

Wie vor jeder Wahl hat ein Team aus Jung- und Erstwählern, Politikwissenschaftlern, Statistikern und Pädagogen die Thesen für den Wahl-O-Mat für die Landtagswahl im Saarland erarbeitet. Als Basis dienen die Partei- und Wahlprogramme sowie deren Wahlaussagen. Die Parteien bekommen die so erarbeiteten Thesen vorab zur Verfügung gestellt, um sie dann beantworten und ihren Standpunkt konkretisieren können.

Hier geht es zum Wahl-O-Mat für die Landtagswahl im Saarland 2022

Der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl im Saarland lässt sich hier starten. Die Bundeszentrale für politische Bildung weist daraufhin, dass der Wahl-O-Mat lediglich der Information dient, aber in keinerlei Hinsicht eine Wahlempfehlung darstellt.