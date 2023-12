Proteste nach der Wahl: Serbien sucht die Nähe zu Moskau

Angesichts der Kritik an Wahlmanipulationen sucht Serbien den Schulterschluss mit Moskau: Mit der Drohung hofft der EU-Anwärter, die westliche Kritik zum Schweigen zu bringen.

Unten, vor dem Belgrader Rathaus, haben Sondereinheiten der Polizei die gegen Wahlmanipulationen protestierenden Demonstranten auseinander geprügelt. Oben auf dem Balkon des gegenüberliegenden Präsidentenpalasts beobachtete ein hochgewachsener Mann das blutige Treiben. Ja, er habe die Demonstration „an seinem Arbeitsplatz“ verfolgt und „keinerlei Furcht“ verspürt, bekannte zu Wochenbeginn stolz Serbiens Präsident Aleksandar Vucic auf Instagram: Er werde seinen politischen Gegnern „nicht erlauben, Serbien zu zerstören“.

Wie schon an den Tagen zuvor waren am Sonntag Tausende Menschen in die Innenstadt gezogen, um gegen Manipulationen der Parlaments- und Stadtratswahlen am 17. Dezember zu demonstrieren. Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, des Europarats und des Europaparlaments hatten die ungekannt offene Verfälschung des Wählerwillens ebenso hart wie einhellig kritisiert. Versuche von Oppositionspolitikern, vom Balkon des Rathauses zu der Menge zu sprechen, scheiterten an verriegelten Toren. Vermummte schlugen daraufhin mit Fahnenstangen mehrere Fenster des Rathauses ein – und lösten einen Polizeieinsatz von ungekannter Härte aus. Von „eingeschleusten“ Provokateuren sprach die Opposition. Regierungschefin Ana Brnabic hingegen dankte den „russischen Sicherheitsdiensten“, dass sie ihre Informationen über den geplanten „Angriff“ auf das Rathaus „mit uns geteilt haben“.

Aufruf an die EU, ernsthafter auf die Vorgänge in Serbien zu reagieren

Präsident Vucic traf sich derweil zu Wochenbeginn demonstrativ mit dem russischen Botschafter Aleksandar Botsan-Hartschenko. Wie in der Ukraine wolle der Westen in Serbien eine „Maidan-Revolution“ anzetteln, um Oppositionskräften an die Macht zu verhelfen, so der Botschafter nach dem Treffen. Details könne er zwar nicht preisgeben: Doch Vucic habe „unwiderlegbare Beweise“, dass der Westen hinter den Unruhen stehe.

Die EU müsse „ernsthafter“ auf die Vorgänge in Serbien reagieren, fordert dagegen Klemens Groselj, der slowenische Chef der Wahlbeobachtermission des Europaparlaments nach Serbiens Schulterschluss mit Moskau: „Die EU muss klar ihre politischen Beziehungen mit Serbien definieren – auch mit Blick auf die Beitrittsverhandlungen mit der EU.“

Steckt hinter dem Schulterschluss mit Moskau Kalkül?

Hinter der Belgrader Beteuerung der Freundschaftsbande zu Moskau scheint indes Kalkül zu stehen: Serbien sende dem Westen „das Signal“, dass er die Wahlmanipulationen nicht allzu sehr unter die Lupe nehmen sollte, so der Grazer Politologie-Professor Florian Bieber gegenüber Voice of America: „Man sagt dem Westen, wenn ihr uns nicht mehr unterstützt, haben wir mit Russland einen anderen Partner.“

Blufft Belgrad erneut oder denkt der EU-Anwärter wirklich an eine Allianz mit Moskau? Letzteres dürfte dem Balkanstaat zumindest wirtschaftlich schwerfallen. Der Wert von Serbiens Außenhandel mit der EU übersteigt den mit Russland um fast das Zehnfache.