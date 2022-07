Wahlen in Europa: Alle wichtigen Termine für die Jahre 2022 und 2023

Bei der Frankreich-Wahl 2022 wurde mit Emmanuel Macron ein neuer alter Präsident gewählt. 2022 und 2023 stehen noch viele weitere spannende Wahlen in Europa an.

Seit dem 24. April 2022 gibt es in Frankreich einen neuen alten Präsidenten: Emmanuel Macron wurde von den Franzosen in der Stichwahl im Amt bestätigt. Gerade aus deutscher Sicht eine Richtungswahl, denn Macrons Herausforderin hätte wohl viele Beziehungen zu Deutschland gekappt und eine Zusammenarbeit in weiten Teilen beendet. Mittlerweile wurde in Frankreich auch die Parlamentswahl 2022 abgehalten.

In der Bundesrepublik gibt es mit der Ampel noch eine recht junge Regierung. Doch in Europa stehen im Jahr 2022 und dann auch im Jahr 2023 viele wichtige Wahlen an, die aus deutscher wie internationaler Sicht bedeutsam sind. Im Folgenden finden sich alle wichtigen kommenden Wahl-Termine in Europa, die über die höchsten Ämter oder die Regierung entscheiden.

Wahlen 2022 in Europa: Termine und Bedeutung

Land voraussichtl. Termin Art der Wahl Turnus Schweden 11. September Parlamentswahl 4 Jahre Lettland 1. Oktober Parlamentswahl 4 Jahre Österreich 9. Oktober Bundespräsidentenwahl 6 Jahre

In Frankreich stand nach der Präsidentschaftswahl im April dann im Juni auch noch die Wahl für das Parlament an. Selbige Abstimmungen finden auch in den EU-Ländern Schweden und Lettland statt. In Österreich wird hingegen ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Ob der aktuelle Bundespräsident Alexander Van der Bellen noch einmal antreten wird, ist unklar.

Wahlen 2023 in Europa: Die wichtigsten bevorstehenden Termine

Land voraussichtl. Termin Art der Wahl Turnus Italien Frühjahr (spätestens 28. Mai) Parlamentswahl 5 Jahre Türkei 18. Juni Parlamentswahl 5 Jahre Türkei 25. Juni Präsidentschaftswahl 5 Jahre Estland Frühjahr Parlamentswahl 4 Jahre Finnland Frühjahr Parlamentswahl 4 Jahre Dänemark Frühjahr Parlamentswahl 4 Jahre Griechenland 6. August Parlamentswahl 4 Jahre Spanien Herbst Parlamentswahl 4 Jahre Luxemburg Herbst Kammerwahl 5 Jahre Polen Herbst Parlamentswahl 4 Jahre Portugal Herbst Parlamentswahl 4 Jahre Schweiz 22. Oktober Parlamentswahl 4 Jahre Andorra ? Parlamentswahl 4 Jahre Moldau ? Parlamentswahl 4 Jahre

Auch im Jahr 2023 stehen spannende Entscheidungen in Europa an. Das gilt für EU-Länder wie Italien, Spanien oder Polen - wie auch für Länder, die nicht in der EU vertreten sind. Dazu gehören beispielsweise die Schweiz und die Türkei. In Deutschland werden hingegen die Landtagswahl in Bayern 2023 und die Landtagswahl in Hessen 2023 stattfinden. Die nächste Bundestagswahl steht erst 2025 an und wird dann wohl im Herbst stattfinden.

Entwicklung der Wahlbeteiligung in Europa

Ein großes Thema zu jeder Wahl ist nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Wahlbeteiligung. Hierbei muss die Wahlgeschichte von jedem Land einzeln betrachtet werden, doch in Europa ist in den letzten 20 Jahren ein Trend zu sehen: Die Wahlbeteiligung nimmt in den meisten Ländern ab.

Bei der deutschen Bundestagswahl ist das auch zu beobachten. Bis zum Jahr 1983 lag die Wahlbeteiligung noch über 85 Prozent. Danach sank sie im Schnitt unter 80 Prozent. Bei den Bundestagswahlen 2021 machten 76,6 Prozent der Stimmberechtigten von ihrem Wahlrecht gebrauch.

