Wahlen in Moldau: Geld für ein Votum gegen die Demokratie

Präsidentin Maia Sandu wandte sich am Montag mit dramatischen Worten an ihre Landsleute: Die Vorfahren hätten oft ihr Leben gegeben, um die Moldau zu schützen, heute müsse man sie mit ehrlichen Stimmen verteidigen. Der Kreml gebe Hunderte Millionen Euro aus, um Hunderttausende moldauische Stimmen zu kaufen. „Hunderte Personen bekommen Geld, um Chaos und Gewalt zu säen.“ Die europäische Zukunft des Landes sei bedroht. Am Sonntag sind 3,3 Millionen Moldauer aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Und wieder einmal sprechen Kommentatoren von einer Schicksalswahl zwischen der liberalen, proeuropäischen Regierung und der populistischen, antiwestlichen Opposition.

15 Parteien und vier Wahlblöcke kämpfen um 101 Parlamentssitze, aber laut Prognosen scheitern fast alle an der Fünf- oder der Sieben-Prozent-Klausel (für Wahlblöcke). Nach einer Umfrage der Soziologengruppe CBS Research vom 16. September käme Sandus Regierungspartei PAS auf 29,7 Prozent der Stimmen. Außerdem würden danach der prorussische „Patriotische Block“ unter Ex-Präsident Igor Dodon mit 13,7 Prozent und „Unsere Partei“ des Populisten Renato Usatîi mit 7,5 Prozent ins Parlament einziehen.

Rund ein Drittel der Wähler und Wählerinnen hat sich hoch nicht entschieden

Das würde eine absolute Mehrheit der PAS bedeuten. Aber 26,8 Prozent der Befragten wissen noch nicht, für wen sie stimmen. Gut sechs Prozent der Befragten machten keine Angaben. Frühere Wahlen haben gezeigt, dass dieses Drittel mehrheitlich gegen Sandus Partei stimmt. Nach einem Rechenmodell der Wahlforscher droht der PAS daher, dass sie am Ende zwar 38,8 Prozent holt, ihre Mehrheit aber an den „Patriotischen Block“ (27 Prozent) und „Unsere Partei“ (14,2 Prozent) verliert.

Das Regierungslager erklärt dieses Phänomen mit massenhaftem Stimmenkauf. Laut Ermittlungsbeamten gab es allein vergangenen Monat Überweisungen aus Russland an über 130.000 Wähler. Die Opposition dementiert erbost; ihr Führer Dodon wirft der Regierung seinerseits „ungeheure Manipulationen“ vor. So stelle sie für angeblich 700.000 Moldauer in Russland nur 10.000 Stimmzettel bereit.

Russische Propaganda schürt Stimmung gegen Präsidentin Sandu

Auch Moskaus Propaganda lärmt. Der Auslandsgeheimdienst SWR behauptete, Europa sammele bereits Truppen an der rumänisch-moldauischen Grenze, um Straßenproteste des Volkes gegen Sandus Wahlbetrug niederzuschlagen. „Russland wirft dem Westen das vor“, schimpft der moldauische Journalist Michail Serkeli, „was es selbst veranstaltet.“ Die moldauische Polizei hat diese Woche über 70 mutmaßliche Straßenkämpfer festgenommen, die in serbischen Lagern trainiert haben sollen.

Laut dem nach Moskau geflohenen Politiker und Unternehmer Ilan Schor handele es sich aber um Repressalien gegen harmlose Bürger; die Staatsmacht wolle eine Diktatur errichten. Allerdings ist Schor selbst massiv in Wahlmanipulationen verwickelt. Eine verdeckt recherchierende Reporterin der BBC gelangte in eine konspirative Telegram-Gruppe von 35 Moldauern, die systematisch Wahlkampf-Fakes verbreiteten. Auch die Reporterin sollte für eine Monatspauschale von umgerechnet 153 Euro TikTok- und Facebook-Posts schreiben. Inhalt: Die Regierung bereite Wahlfälschungen vor, Sandu handle mit ukrainischen Flüchtlingskindern, und das ganze Land müsse sich LGBT-Bewegung zuwenden, um EU-Mitglied zu werden.

Hinter dieser Fake-Maschine stehen die russische NGO „Ewrasija“ und Exilpolitiker Schor. Als ihm im Präsidentschaftswahlkampf 2024 die moldauische Polizei vorwarf, er habe 15 Millionen Euro für Stimmenkauf ausgegeben, spottete Schor, das sei doch peinlich. „Wir arbeiten in viel größeren Maßstäben.“