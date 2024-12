Klaus Ernst führt Landesliste des BSW in Bayern an

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geht in Bayern mit Klaus Ernst an der Spitze in die Bundestagswahl. Der erst vor kurzem gegründete Landesverband kürte den früheren Bundesvorsitzenden der Partei Die Linke zur Nummer eins der Landesliste, wie Ernst selbst der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Ernst ist auch einer der beiden Landesvorsitzenden. Auf Platz zwei der Liste zur Bundestagswahl am 23. Februar folgt mit Simone Ketterl ebenfalls eine ehemalige Linken-Politikerin.

