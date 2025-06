Neuer Landrat in Traunstein wird gewählt

Im Landkreis Traunstein wird heute ein neuer Landrat gewählt. Die vorzeitige Neuwahl ist nötig, weil der bisherige Landrat Siegfried Sebastian Walch (CSU) im Wahlkreis Traunstein-Berchtesgadener Land in den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Nach der konstituierenden Sitzung des Bundestags im März übernahm sein Stellvertreter Josef Konhäuser die Amtsgeschäfte. Walchs Amtsperiode wäre noch bis 2026 gegangen. Er war seit 2014 im Amt.

Knapp 145.000 Bürgerinnen und Bürger sind dazu an die Urnen gerufen. Die Liste der Kandidaten ist lang. Es gibt neun Bewerber: Sebastian Gruttauer (AfD), Heinz Wallner (Bayernpartei), Sepp Hohlweger (Grüne), Martin Lackner (CSU), Johann Martz (Die Linke), Andreas Danzer (Freie Wähler), Hans Wembacher (Miteinander für unseren Landkreis), Ute Künkele (ÖDP) und Christian Kegel (SPD).

Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Angesichts der hohen Zahl der Kandidaten könnte das im ersten Wahlgang schwierig werden. Erzielt niemand die erforderliche Stimmenzahl, geht es in zwei Wochen - am 13. Juli - in die Stichwahl. Dann entscheidet die einfache Mehrheit.

Konhäuser rief zur Teilnahme an der Wahl auf. «Wahlen sind das Herzstück unserer Demokratie», sagte er. «Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und gestalten Sie die Zukunft unseres Landkreises aktiv mit.»

Die Wahlergebnisse werden am Wahlabend auf der Seite des Landratsamtes veröffentlicht.