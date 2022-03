Wahlergebnis der Landtagswahl 2022 im Saarland: Vorläufiges Endergebnis

Vorläufiges Endergebnis der Saarland-Wahl 2022: Die SPD mit Anke Rehlinger konnte sich bei der Landtagswahl klar gegen die CDU von Tobias Hans durchsetzen. Das ist das Wahlergebnis.

Wie setzt sich der Landtag im Saarland in den nächsten fünf Jahren zusammen? Das haben die Wahlberechtigten in dem Bundesland am 27. März bei der Landtagswahl 2022 entschieden. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kann die SPD mit Anke Rehlinger sogar alleine regieren. Die CDU vom bisherigen Ministerpräsidenten Tobias Hans stürzte im Vergleich zum letzten Wahlergebnis ab.

Hier finden Sie die Ergebnisse der Saarland-Wahl 2022 und weiter Informationen rund um die erste Landtagswahl des Jahres.

Vorläufiges Endergebnis der Saarland-Wahl 2022: Wahlergebnis der Landtagswahl

Das ist das vorläufige amtliche Endergebnis der Landtagswahl 2022 im Saarland samt Zugewinne und Verluste im Vergleich zum letzten Wahlergebnis:

SPD : 43,5 Prozent (+13,9)

: 43,5 Prozent (+13,9) CDU : 28,5 Prozent (-12,2)

: 28,5 Prozent (-12,2) AfD : 5,7 Prozent (-0,5)

: 5,7 Prozent (-0,5) Grüne: 4,9 Prozent (+0,9)

FDP : 4,8 Prozent (+1,5)

: 4,8 Prozent (+1,5) Linke: 2,6 Prozent (-10,3)

Andere; 10,0 Prozent (+6,7)

Es handelt sich um ein vorläufiges Endergebnis zur Saarland-Wahl 2022, das in den nächsten Wochen noch bestätigt werden muss. Wie die Ergebnisse zeigen, hat es neben SPD und CDU nur die AfD in den Landtag geschaffz. Grüne und FDP scheiterten knapp an der Fünf-Prozent-Hürde, die Linke verfehlte sie sogar klar und stürzte damit deutlich ab.

Wann kamen die erste Hochrechnung, Prognosen und Ergebnis zu den Wahlen im Saarland 2022?

Am 27. März schlossen die Wahllokale im Saarland um 18 Uhr. Dann begann sofort die Auszählung. Zeitgleich wurden die ersten Prognosen veröffentlicht, die auf den Befragungen der Wähler in de Wahllokalen beruhten.

Gegen 18.30 Uhr lag die erste Hochrechnung vor. Diese basierte dann tatsächlich auf den ersten Auszählungen. Im Laufe des Abends wurden die Hochrechnungen dann immer genauer. Gegen 21.15 Uhr lag dann das Wahlergebnis der Saarland-Wahl 2022 vor, bei dem es sich um ein vorläufiges Endergebnis handelt.

Umfragen zur Saarland-Wahl 2022: Letzte Umfrage-Ergebnisse

Meinungsforschungsinstitute befragten die Menschen im Saarland immer wieder dazu, welche Partei sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre. Die Umfrage-Ergebnisse zeigten Tendenzen, konnten aber immer nur das aktuelle Stimmungsbild zum Zeitpunkt der Befragung abbilden.

Auch Infratest dimap führte Umfragen zur Landtagswahl im Saarland durch. Die aktuellste entstand im Februar 2022 für den Saarländischen Rundfunk. Diese zeigte die Tendenzen der späteren Ergebnisse, aber nicht den sehr großen Unterschied, den es am Ende zwischen SPD und CDU gab.

SPD : 37 Prozent

: 37 Prozent CDU : 31 Prozent

: 31 Prozent AfD : 6 Prozent

: 6 Prozent Grüne: 5 Prozent

FDP : 5 Prozent

: 5 Prozent Linke: 4 Prozent

Andere: 9 Prozent

Termin: Wann war die Saarland-Wahl 2022?

Der Landtag wird in dem Bundesland alle fünf Jahre gewählt. Die letzte Wahl im Saarland fand am 27. März 2022 statt. Diesen Termin hatte die saarländische Regierung im Mai 2021 veröffentlicht.

Die Öffnungszeiten der Wahllokale waren am 27. März von 8 bis 18 Uhr. Die Wähler konnten ihre Stimmen außerdem schon vorher per Briefwahl abgeben.

So wird bei einer Landtagswahl im Saarland gewählt

Die Parteien und Wählergruppen im Saarland stellen Kandidaten auf ihren Wahlkreislisten und Landeslisten auf. Die Wähler haben bei der Landtagswahl nur eine einzige Stimme, mit der beide Listen gewählt werden.

Insgesamt sitzen im Saarland 51 Abgeordnete im Landtag. 41 werden über die Wahlkreislisten bestimmt, zehn über die Landeslisten. Im Saarland gilt eine Fünf-Prozent-Hürde: Es ziehen also nur die Parteien in den Landtag ein, die mindestens fünf Prozent der gültigen Stimmen bekommen.

Wahlberechtigt ist jeder Deutsche, der volljährig ist und seit mindestens drei Monaten seinen Hauptwohnsitz im Saarland hat.

Welche Wahlkreise gibt es im Saarland?

Das Saarland zählt mit seiner geringen Fläche und rund 980.000 Einwohnern zu den kleinsten Bundesländern in Deutschland. Daher ist es zur Landtagswahl auch nur in drei Wahlkreise unterteilt:

Saarbrücken mit dem Regionalverband Saarbrücken

mit dem Regionalverband Saarlouis mit dem Landkreis Merzig-Wadern und dem Landkreis Saarlouis

mit dem und dem Neunkirchen mit den Landkreisen Neunkirchen , Saarpfalz-Kreis und St. Wendel