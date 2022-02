Premier Costa holt absolute Mehrheit – und ist vom Sieg überrascht

Durch das Wahlergebnis in Portugal kann António Costa nun weitere vier Jahre regieren. Warum die Portugiesen ihrem Premier großes Vertrauen schenken.

Selbst Portugals sozialistischer Premier António Costa hatte nicht mit diesem Erfolg gerechnet: Der 60-Jährige holte in der Parlamentsneuwahl mit seinen sozialdemokratisch orientierten Sozialisten die absolute Mehrheit. Damit kann Costa, der seit sechs Jahren mit einer wackeligen Minderheitsregierung im Amt war, nun bequem die kommenden vier Jahre weiterregieren und sein Reformwerk fortsetzen. Trotz seines Triumphs zeigte der an Koalitionen gewöhnte Costa Dialogbereitschaft: „In einer Demokratie kann niemand allein regieren.“

An Herausforderungen mangelt es nicht. Portugals Wirtschaft wächst zwar seit Jahren überdurchschnittlich, das Land gehört aber zusammen mit Griechenland immer noch zu den ärmsten Ländern Südeuropas. In Sachen Wohlstand liegt der Staat mit seinen 10,3 Millionen Einwohnern laut der europäischen Statistikbehörde Eurostat erst bei 76 Prozent des EU-Niveaus. Die Arbeitslosigkeit ist mit sechs Prozent gering. Die Löhne sind jedoch extrem niedrig, die Mieten in den Städten hingegen sehr hoch. Hunderttausende junge Portugiesen verlassen deswegen das Land und suchen im Ausland ihr Glück.

Wahl in Portugal: Wahlsieg für Costa wohl auch wegen erfolgreicher Corona-Strategie

Und dennoch erreichte nach dem vorläufigen Endergebnis Costas Sozialistische Partei PS knapp 42 Prozent der Stimmen. Damit holte sie 117 der 230 Parlamentssitze. Mit dem Gewinn der absoluten Parlamentsmehrheit übertrafen die Sozialisten alle Erwartungen. In der vergangenen Wahl im Oktober 2019 hatten sie 36 Prozent der Stimmen erhalten. Nach Bekanntwerden der Ergebnisse feierten Parteianhänger auf den Straßen der Hauptstadt Lissabon mit Hupkonzerten und Siegesgesängen.

Viele führen Costas Wahlsieg zum einen auf den zuletzt sehr erfolgreichen Kampf gegen die Pandemie zurück. Portugal hat eine der niedrigsten Hospitalisierungsraten von Covid-Patienten in ganz Europa, was der sehr hohen Impfquote zugeschrieben wird: Über 90 Prozent der Bevölkerung sind doppelt geimpft, knapp die Hälfte geboostert. Ein Jahr zuvor mussten die Portugiesen sehr viele Corona-Tote verkraften, doch mit der Impfkampagne zog auch die Wirtschaft an. Andererseits warb Costa für eine stabile Mehrheit, nachdem bislang kleine Linksparteien sein bisheriges Minderheitskabinett die vergangenen sechs Jahre stützten.

Portugals Regierung war im Herbst 2021 zerbrochen

Diese wackelige Zusammenarbeit, die in Portugal unter dem Namen „Klapperkiste“ bekannt wurde, war im Herbst 2021 zerbrochen, weil die linken Verbündeten den Haushaltsentwurf Costas für 2022 nicht mittrugen. Sie wollten mehr Sozialausgaben und ließen das Staatsbudget im Abgeordnetenhaus durchfallen. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa löste daraufhin das Parlament auf und ordnete Neuwahlen an. Nun wurde der Linksblock und die kommunistisch-grüne Plattform PCP/CDU mit vier Prozent abgestraft. Nutznießer waren dagegen die Rechtspopulisten: Die Protestpartei Chega („Es reicht“) wurde erstmals drittstärkste Kraft.

