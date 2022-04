Wahlkreis Bonn 1: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für den Wahlkreis Bonn 1 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 30. Dazu zählen Teile der Bundesstadt Bonn wie Innenstadt, Castell, Südstadt, Endenich und Beuel.

Am 15. Mai 2022 ist Wahlsonntag in NRW. An diesem Tag entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen bei der Landtagswahl, welche Parteien und welche Bewerber sie in den kommenden fünf Jahre in ihrem Düsseldorfer Landesparlament sehen möchten. Mit ihrem Votum bestimmen sie, wer in der kommenden Wahlperiode das gesetzgeberische Sagen im Bundesland haben wird. NRW besteht aus 128 Wahlkreisen - einer davon ist der Wahlkreis Bonn 1. Der umfasst Teile von Bonn wie Innenstadt, Castell, Südstadt, Endenich und Beuel. Alle Wahlbezirke sollen eine annähernd gleiche Einwohnerzahl aufweisen - so ungefähr kommt es hin.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl. Die Ergebnisse für 2022 liefern wir Ihnen nach Schließung der Wahllokale, also ab 18 Uhr. Hier finden Sie dann die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Bonn 1. Am Ende des Artikels erfahren Sie, wie die Ergebnisse in diesem Wahlkreis bei der vorigen Landtagswahl im Jahr 2017 ausgefallen sind.

Ergebnisse für Wahlkreis Bonn 1: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse für Wahlkreis Bonn 1 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Bei der NRW-Wahl 2022 sind die wahlberechtigten Einwohner von NRW aufgerufen, zwei verschiedene Stimmen abzugeben. Die Erststimme geht dabei an einen bestimmten Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin aus dem jeweiligen Wahlkreis, also an eine individuelle Person. Wer in seinem Wahlkreis die meisten Erststimmen vorweisen kann, sichert sich einen Platz als Abgeordneter oder Abgeordnete im Düsseldorfer Landesparlament.

Mit der Zweitstimme dagegen wird für eine Partei gestimmt. Je mehr Zweitstimmen sie erringt, desto mehr Abgeordnete aus den eigenen Reihen darf sie für die kommenden fünf Jahre in den Landtag schicken. Wegen der sogenannten Fünf-Prozent-Hürde allerdings muss jede Partei mindestens fünf Prozent der Stimmen erhalten, um in den Landtag einziehen zu dürfen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Bonn 1

Wahlkreis Bonn 1 ist der Wahlkreis mit der Nummer 30. Der umfasst von der Stadt Bonn die Kommunalwahlbezirke

01 Bonn-Zentrum

02 Bonn Castell /Rheindorf-Süd

03 Innere Nordstadt

04 Baumschulviertel/ Südstadt

05 Neu-Tannenbusch/ Buschdorf

06 Auerberg/ Graurheindorf

07 Tannenbusch

08 Dransdorf/ Lessenich/Meßdorf

13 Äußere Nordstadt

14 Endenich II mit den Stimmbezirken 141, 142, und 144

31 Beuel-Zentrum

32 Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf/Combahn

33 Pützchen/Bechlinghoven/Holtorf/Ungarten

34 Beuel-Süd/Limperich

35 Holzlar /Hoholz

36 Küdinghoven/ Ramersdorf / Oberkassel

37 Vilich/Geislar/Vilich-Müldorf

Die übrigen Bezirke der Stadt Bonn gehören zum Wahlkreis Bonn 2.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Wahlkreis Bonn 1

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in NRW statt. Dies waren 2017 bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Bonn 1:

CDU : 28,9 Prozent

SPD : 26,4 Prozent

: 26,4 Prozent FDP : 14,6 Prozent

: 14,6 Prozent Grüne: 12,1 Prozent

Linke: 7,5 Prozent

AfD : 5,6 Prozent

: 5,6 Prozent Piraten: 1,0 Prozent

Andere: 3,8 Prozent

Bei der Landtagswahl am 14. Mai 2017 waren 115.720 Bürger wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung betrug 66,8 Prozent.

Neben Guido Déus (CDU - 35,9 Prozent der Erststimmen) zog auch die Freidemokratin Franziska Müller-Rech in den Landtag ein. Bereits 2012 hatte sie - vergeblich - ebenfalls im Wahlkreis Bonn 1 kandidiert. 2017 war sie dann über die Landesliste ihrer Partei (Platz 25) erfolgreich.

Hier die Kandidaten im Wahlkreis Bonn 1 bei der NRW-Wahl vor fünf Jahren und deren Ergebnisse:

Guido Déus ( CDU ): 35,9 Prozent

Peter Kox ( SPD ): 34,5 Prozent

Franziska Müller-Rech ( FDP ): 9,8 Prozent

( ): 9,8 Prozent Dorothea Schmitz (Grüne): 9,5 Prozent

Michael Georg Aggelidis ( Die Linke ): 6,6 Prozent

): 6,6 Prozent Mehdi Ibrahimi Zadeh (Piraten): 1,2 Prozent

Alle übrigen Kandidaten lagen unter 1 Prozent.

Quelle: Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfalen.

(holc)