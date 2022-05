Wahlkreis Düsseldorf 1: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Düsseldorf 1 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 41. Dazu gehören die Stadtteile Altstadt, Carlstadt, Wittlaer und Kalkum.

Düsseldorf ist für die Landtagswahl in NRW am 15. Mai 2022 in vier Wahlkreise aufgeteilt. Insgesamt wird bei der NRW-Wahl in 128 Wahlkreisen abgestimmt. Als zweitgrößte Stadt des Bundeslandes mit einer Einwohnerzahl von 620.523 (Stand Dezember 2020) ist eine Aufteilung Düsseldorfs in mehrere Wahlkreise zwingend erforderlich.

Welche Stadtbezirke und Stadtteile gehören zum Wahlkreis Düsseldorf 1? Die Antwort auf diese Frage und die Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW haben wir hier für Sie. Weiter unten finden Sie außerdem die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2017 mit Tabellen zu den vergebenen Erst- und Zweitstimmen.

Ergebnisse für Düsseldorf 1: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Nach der Schließung der Wahllokale am 15. Mai werden die Stimmen ausgezählt. Hier in unserem Datencenter finden Sie dann am Wahlabend die Ergebnisse für den Wahlkreis Düsseldorf 1:

Die zwei Kreuze, die man bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai setzen darf, gelten zum einen einem Kandidaten oder einer Kandidatin aus dem Wahlkreis und zum anderen einer Partei. Wer die meisten Erststimmen erhält, bekommt ein Direktmandat und damit einen Sitz im neuen Landesparlament.

Die Anzahl der Zweitstimmen ist jedoch für die Bildung der Landesregierung entscheidender. Jede Partei, die mindestens fünf Prozent der Stimmen erhält, bekommt basierend auf der erhaltenen Prozentpunkten entsprechend Sitze im Landesparlament zugeordnet. Diese werden dann innerhalb der Parteien mit Kandidatinnen und Kandidaten von den Landeslisten besetzt.

Landtagswahl 2022 in NRW: Stadtteile im Wahlkreis Düsseldorf 1 mit Altstadt, Carlstadt, Wittlaer und Kalkum

Mit rund 620.000 Einwohnern (Stand Dezember 2020) wäre Düsseldorf zu groß, um einen einzelnen Wahlkreis zu bilden. Daher wird die Stadt für die Landtagswahl in NRW in vier Wahlkreise unterteilt. Zum Wahlkreis Düsseldorf 1 gehören folgende Stadtbezirke und Stadtteile:

Stadtbezirk 1 mit den Stadtteilen Altstadt, Carlstadt , Stadtmitte, Pempelfort, Derendorf und Golzheim

Stadtbezirk 5 mit den Stadtteilen Stockum, Lohausen, Kaiserswerth, Wittlaer, Kalkum und Angermund

Stadtbezirk 6 mit den Stadtteilen Lichtenbroich, Unterrath und Mörsenbroich

Die übrigen Stadtbezirke von Düsseldorf sind in diesen Wahlkreisen vertreten: Wahlkreis Düsseldorf 2, Wahlkreis Düsseldorf 3 und Wahlkreis Düsseldorf 4.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Düsseldorf 1

81.546 Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis Düsseldorf 1 haben bei der Landtagswahl 2017 ihre Stimme abgeben. Wahlberechtigt waren insgesamt 117.999 Einwohnerinnen und Einwohner des Wahlkreises. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 69,1 Prozent. So verteilten sich die Zweitstimmen:

SPD : 24,9 Prozent

CDU: 32,7 Prozent

: 32,7 Prozent Grüne: 7,5 Prozent

FDP : 19,7 Prozent

Linke: 5,4 Prozent

Piraten: 0,9 Prozent

AfD : 5,7 Prozent

Andere: 3,2 Prozent

Der CDU-Politiker Olaf Lehne erhielt 2017 die meisten Erststimmen und damit ein Direktmandat für das NRW-Landesparlament. Eine Übersicht zu den vergebenen Erststimmen:

Markus Herbert Weske ( SPD ): 28,5 Prozent

Olaf Lehne (CDU): 41,8 Prozent

( ): 41,8 Prozent Astrid Wiesendorf (Grüne): 7,4 Prozent

(Grüne): 7,4 Prozent Felix Droste ( FDP ): 13,9 Prozent

Helmut Born (Linke): 5,6 Prozent

(Linke): 5,6 Prozent Oliver Bayer (Piraten): 2,0 Prozent

Oliver Bayer (Piraten): 2,0 Prozent

