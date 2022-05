Wahlkreis Düsseldorf 2: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Die Wahlergebnisse für Düsseldorf 2 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 42. Dazu gehören unter anderem die Stadtteile Rath, Gerresheim und Grafenberg.

Am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen ein neues Landesparlament gewählt. Das Bundesland ist für die NRW-Wahl in 128 Wahlkreise aufgeteilt, die jeweils etwa die gleiche Anzahl an Einwohnerinnen und Einwohnern haben sollen. So soll gewährleistet werden, dass die Politikerinnen und Politiker, die ein Direktmandat erhalten, auch die gleiche Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern vertreten.

In diesem Artikel informieren wir Sie unter anderem darüber, welche Stadtbezirke im Wahlkreis Düsseldorf 1 vertreten sind. Außerdem haben wir natürlich die Wahlergebnisse der NRW-Wahl für den Wahlkreis 42 für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie darüber hinaus die Wahlergebnisse der Landtagswahl 2017.

Ergebnisse für Düsseldorf 2: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Sobald die Stimmen am 15. Mai 2022 ausgezählt sind und die Wahlergebnisse feststehen, hat unser Datencenter alle Infos zur Wahl im Wahlkreis Düsseldorf 2 für Sie:

Bei der Landtagswahl in NRW werden zwei Stimmen abgegeben. Die Erststimme gilt einem Kandidaten oder einer Kandidatin aus dem Wahlkreis und bestimmt wer von ihnen per Direktmandat unmittelbar einen Sitz in Landesparlament von Nordrhein-Westfalen erhält.

Die Zweitstimme ist dagegen entscheidend dafür, wie sich die Sitze im Landtag letztendlich verteilen werden. Sie wird direkt an eine Partei vergeben, welche nicht die Partei des mit der Erststimme gewählten Kandidaten sein muss. Erreicht eine Partei die Fünf-Prozent-Hürde, darf sie anhand der erhaltenen Prozentpunkte Sitze im Landtag an Kandidatinnen und Kandidaten von den Landeslisten vergeben.

Landtagswahl 2022 in NRW: Stadtteile im Wahlkreis Düsseldorf 2 mit Rath, Gerresheim und Grafenberg

Als zweitgrößte Stadt in NRW ist Düsseldorf in vier Wahlkreise aufgeteilt. Die Einteilung wird anhand der Stadtbezirke und Stadtteile vorgenommen. Wenn Sie wissen möchten, welche Bezirke und Stadtteile zum Wahlkreis Düsseldorf 2 gehören, können Sie die Infos der folgenden Liste entnehmen:

Stadtbezirk 2 mit den Stadtteilen Flingern-Nord, Flingern-Süd und Düsseltal

Stadtbezirk 6 mit dem Stadtteil Rath

Stadtbezirk 7 mit den Stadtteilen Gerresheim, Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath und Knittkuhl

Stadtbezirk 8 mit den Stadtteilen Eller und Lierenfeld

Die übrigen Stadtbezirke von Düsseldorf sind in den folgenden Wahlkreisen vertreten: Wahlkreis Düsseldorf 1, Wahlkreis Düsseldorf 3 und Wahlkreis Düsseldorf 4.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Düsseldorf 2

Von 99.022 Wahlberechtigten stimmten im Wahlkreis Düsseldorf 2 65.577 ab. Die Wahlbeteiligung lag demnach für die Landtagswahl 2017 bei 66,2 Prozent. So verteilten sich bei der vergangenen NRW-Wahl die Zweitstimmen:

CDU : 29,6 Prozent

: 29,6 Prozent SPD : 28,1 Prozent

: 28,1 Prozent Grüne: 8,4 Prozent

FDP : 16,1 Prozent

: 16,1 Prozent Piraten: 1,0 Prozent

Linke: 6,7 Prozent

AfD 6,4 Prozent

6,4 Prozent Andere: 3,8 Prozent

Der CDU-Kandidat Marco Schmitz erhielt im Wahlkreis 42 die meisten Stimmen und somit ein Direktmandat für das Landesparlament. Alle Erststimmen im Überblick:

Marco Schmitz ( CDU ): 35,2 Prozent

( ): 35,2 Prozent Martin Volkenrath ( SPD ): 32,5 Prozent

( ): 32,5 Prozent Monika Düker (Grüne): 7,3 Prozent

(Grüne): 7,3 Prozent Sönke Willms-Heyng ( FDP ): 10,0 Prozent

( ): 10,0 Prozent Patrick Schiffer (Piraten): 1,4 Prozent

(Piraten): 1,4 Prozent Özlem Alev Demirel (Linke): 6,0 Prozent

(Linke): 6,0 Prozent Nic Peter Vogel ( AfD ): 5,6 Prozent

( ): 5,6 Prozent Andere:1,9 Prozent

