Wahlkreis Gelsenkirchen 1 – Recklinghausen 5: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

2022 wird in Nordrhein-Westfalen wieder gewählt, denn die Landtagswahlen stehen auf dem Programm. Der 15. Mai wurde hierfür als Datum auserkoren. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Bundeslandes können entweder per Briefwahl oder im Wahllokal vor Ort ihre Stimme abgeben. Insgesamt gibt es in NRW 128 Wahlkreise. Einer dieser Wahlkreise trägt den Namen Gelsenkirchen 1 – Recklinghausen 5.

Welche Orte gehören zu dem Wahlkreis? Wir verraten es Ihnen und versorgen Sie in diesem Artikel nicht nur mit den aktuellen Wahlergebnissen der NRW-Wahl 2022 für den Wahlkreis Gelsenkirchen 1 – Recklinghausen 5, sondern zeigen Ihnen auch die Ergebnisse aus dem Jahr 2017.

Ergebnisse für Gelsenkirchen 1 – Recklinghausen 5: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

Im unten stehenden Datencenter können Sie nach der Auswertung aller gültigen Stimmzettel am 15. Mai die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Gelsenkirchen 1 – Recklinghausen 5 einsehen:

Bei der Landtagswahl 2022 in NRW gibt es zwei unterschiedliche Ergebnisse in jedem Wahlkreis. Mit ihrer Erststimme bestimmen alle Wählerinnen und Wähler NRWs den Direktkandidaten aus ihrem Wahlkreis, der in den Landtag einziehen soll.

Die Zweitstimme wird an eine der verschiedenen Partei vergeben. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze werden ihr im Parlament zugesprochen. Um überhaupt in dieses einziehen zu können, muss jede Partei mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen bekommen.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Gelsenkirchen 1 – Recklinghausen 5 mit Hassel

Der Wahlkreis Gelsenkirchen 1 – Recklinghausen 5 besitzt die Nummer 73. Von der Stadt Gelsenkirchen gehören die Stadtbezirke Gelsenkirchen-Nord und Gelsenkirchen-West zu dem Wahlkreis. Gelsenkirchen-Nord weist insgesamt drei Stadtviertel auf:

Buer

Hassel

Scholven

In Gelsenkirchen-West finden sich zwei Stadtviertel:

Horst

Beckhausen zum Wahlkreis

Vom Kreis Recklinghausen wiederum zählt der Ort Gladbeck mit den folgenden Stadtbezirken zum Wahlkreis Gelsenkirchen 1 – Recklinghausen 5:

Mitte 1

Mitte 2

Zweckel

Butendorf

Brauck

Rosenhügel

Neben dem Wahlkreis Gelsenkirchen 1 – Recklinghausen 5 befinden sich im Wahlgebiet Recklinghausen noch der Wahlkreis Recklinghausen 1 mit der Nummer 69, der Wahlkreis Recklinghausen 2 mit der Nummer 70, der Wahlkreis Recklinghausen 3 mit der Nummer 71, der Wahlkreis Recklinghausen 4 mit der Nummer 72 und der Wahlkreis Bottrop - Recklinghausen 6, der die Zahl 75 besitzt. Im Wahlgebiet Gelsenkirchen existiert außerdem noch der Wahlkreis Gelsenkirchen 2 mit der Nummer 74.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Gelsenkirchen 1 – Recklinghausen 5

Bei der NRW-Wahl 2017 hieß der Wahlkreis Gelsenkirchen 1 – Recklinghausen 5 lediglich Recklinghausen 5 und war noch anders unterteilt. So sahen vor fünf Jahren die Ergebnisse bei den Zweitstimmen für den damaligen Wahlkreis Recklinghausen 5 aus:

SPD : 38,7 Prozent

: 38,7 Prozent CDU : 28,0 Prozent

: 28,0 Prozent FDP : 9,6 Prozent

: 9,6 Prozent AfD : 9,4 Prozent

: 9,4 Prozent Linke: 4,8 Prozent

Grüne: 4,4 Prozent

Sonstige: 4,2 Prozent

Piraten: 1,0 Prozent

