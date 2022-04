Wahlkreis Heinsberg 2: Ergebnisse der Landtagswahl 2022 in NRW

Wahlergebnisse für Heinsberg 2 bei der NRW-Wahl 2022: Hier finden Sie nach der Landtagswahl die Ergebnisse für Kandidaten und Parteien im Wahlkreis 10. Der umfasst Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg.

In NRW steht am 15. Mai 2022 die nächste Landtagswahl an. An diesem Wahlsonntag bestimmen die Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen, wer sie für die nächsten fünf Jahre als gesetzgebende Kraft im Düsseldorfer Landtag agieren soll. Mit ihrer Stimme entscheiden sie also darüber, welche der kandidierenden Parteien welchen Anteil an der Macht im Landesparlament haben werden. NRW ist in 128 Wahlkreise aufgeteilt, und einer von ihnen ist der Wahlkreis Heinsberg 2 mit Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg. Die Stimmbezirke sollen alle ungefähr die gleiche Einwohnerzahl haben - das gilt aber nur über den Daumen. Sie pendeln so um die 100.000 Bewohner.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Wahl. Am Ende des Artikels erfahren Sie, wie die Ergebnisse bei der letzten Landtagswahl 2017 ausgefallen sind. Die Ergebnisse für 2022 liefern wir Ihnen nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr: Hier finden Sie die Wahlergebnisse für den Wahlkreis Heinsberg 2.

Ergebnisse für Heinsberg 2: Wahlergebnisse 2022 der NRW-Wahl

In diesem Datencenter werden nach der Auszählung die Wahlergebnisse für Heinsberg 2 bei der NRW-Wahl 2022 angezeigt:

Bei der NRW-Wahl im Mai sind die wahlberechtigten Einwohner des Bundeslandes dazu aufgerufen, zwei unterschiedliche Stimmen abzugeben. Die Erststimme geht an einen bestimmten Direktkandidaten oder eine Direktkandidatin aus dem betreffenden Wahlkreis. Wer die meisten Erststimmen bekommt, sichert sich einen Platz als Abgeordneter oder als Abgeordnete im NRW-Parlament in Düsseldorf. Die übrigen Mitglieder des Parlaments werden mithilfe der Zweitstimmen gewählt - hier geht es nicht um einzelne Personen, sondern um komplette Parteien.

Landtagswahl 2022 in NRW: Orte im Wahlkreis Heinsberg 2

Heinsberg 2 ist der Wahlkreis mit der Nummer10. Dazu gehören vom Kreis Heinsberg die Gemeinden

Erkelenz

Hückelhoven

Wassenberg

Wegberg

Die übrigen Gemeinden im Kreis Heinsberg gehören zum Wahlkreis Heinsberg 1.

Ergebnis der Wahl in Nordrhein-Westfalen 2017: Das waren Kandidaten und Wahlergebnis für Heinsberg 2

Alle fünf Jahre findet die Landtagswahl in NRW statt. Dies waren 2017 bei den Zweitstimmen die Wahlergebnisse im Wahlkreis Heinsberg 2:

CDU : 38,6 Prozent

: 38,6 Prozent SPD : 28,4 Prozent

: 28,4 Prozent FDP : 12,0 Prozent

: 12,0 Prozent AfD : 7,2 Prozent

: 7,2 Prozent Grüne: 5,2 Prozent

Linke: 3,8 Prozent

Piraten: 1,0 Prozent

Andere: 3,9 Prozent

Wahlberechtigt waren 99.315 Personen, die Wahlbeteiligung lag bei 64,9 Prozent.

Der Wahlkreis wird durch Thomas Schnelle (CDU - 44,6 der Erststimmen) im Düsseldorfer Landtag vertreten. Er war Nachfolger des CDU-Abgeordneten Gerd Hachen, der dem Landtag zuvor zwölf Jahre angehört hatte.

Hier die Kandidaten im Wahlkreis Heinsberg 2 bei der NRW-Wahl vor fünf Jahren und deren Ergebnisse:

Thomas Schnelle ( CDU ): 44,6 Prozent

( ): 44,6 Prozent Ralf Derichs ( SPD ): 29,1 Prozent

( ): 29,1 Prozent Jörg Klapproth ( FDP ): 7,9 Prozent

): 7,9 Prozent Hans Josef Dederichs (Grüne): 7,2 Prozent

(Grüne): 7,2 Prozent Hans Jürgen Spenrath ( AfD ): 5,8 Prozent

Jürgen Spenrath ( ): 5,8 Prozent Sabri Gaaia ( Die Linke ): 3,6 Prozent

): 3,6 Prozent Dennis Crakau (Piraten): 1,7 Prozent

Alle übrigen Kandidaten lagen unter 1 Prozent.

Quelle: Landeswahlleiter des Landes Nordrhein-Westfalen.

(holc)